«Искупался впервые за 5 лет». Голодающий медведь из Прикамья переехал в московский приют

История голодающего медведя Мишки, сидевшего в тесной клетке возле поселка Бикбарда в Пермском крае, тронула сотни неравнодушных жителей страны. Дикий зверь, напомним, пять лет просидел у придорожного кафе. После смерти хозяина питался, чем придется: его подкармливали хлебом и сгущенкой дальнобойщики и местные жители.

- Деньги на его выкуп удалось собрать на удивление быстро, дней за десять, - говорит руководитель фонда зоозащиты из Челябинска Карен Даллакян. – Деньги присылали со всей страны. Кто-то 100 рублей, кто-то 500, а кто-то и 50 тысяч. Большие суммы приходили в основном из Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего для выкупа многострадального Мишки собрали 300 тысяч рублей, 140 потратили на то, чтобы забрать медведя у старого хозяина, остальное на транспортировку до Москвы и содержание Мишки в первое время.

Деньги на помощь "косолапому" собирали всей страной 00:00 00:00

Старый хозяин передал медведя по акту. Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов

Дальнейшей судьбой пермского медведя теперь будут заниматься зоозащитники Фонда защиты животных «Бим» из подмосковного Серпухова. В приюте есть все, что необходимо дикому зверю: просторные вольеры, емкости для купания и разнообразное меню. В фонде прекрасно знают, как обращаться с хищниками. Их там живет несколько, и у каждого медведя до помещения сюда была своя горькая судьба.

Чтобы перевезти Мишку в Москву, зоозащитники наняли специальный транспорт для перевозки диких животных. К сожалению, размеры переноски и двери клетки, где сидел медведь, не совпали, поэтому Мишку не удалось перегнать. Чтобы поместить его в машину, медведя пришлось усыпить. Все это делалось под бдительным контролем ветеринара.

Отойдя от наркоза, Мишка двинулся в путь к своей новой жизни. Дорогу он перенес хорошо, новое место ему тоже очень понравилось. Сразу же, как медведя запустили в новую просторную клетку, он первым делом нырнул в воду и с огромным удовольствием искупался впервые за пять лет.

- Вода – это стихия медведей, поэтому Мишка по-настоящему был счастлив, -- продолжает Карен Даллакян. – Его пищевой рацион тоже теперь пришел в норму: Мишку кормят кашей, мясом, рыбой, овощами и фруктами. Аппетит у пермского медведя прекрасный, еще и потому что по осени аппетит медведей увеличивается из-за того, что животные накапливают жир, перед тем как впасть в спячку. И если Мишка уснет на зиму, это будет просто чудо! Тем более, что в приюте для этого все предусмотрено. Так что жители Пермского края могут не переживать за дальнейшую судьбу своего медведя, которого общими усилиями удалось освободить из тюрьмы.

Зоозащитники говорят, что очень вовремя забрали медведя, так как держать его в тесной клетке дальше было опасно. На шестом году у них начинается половое созревание, и они просто-напросто могут сломать клетку, сделанную из неправильных материалов. Выбравшись на волю, медведи представляют серьезную опасность, поэтому их сразу же убивают.

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