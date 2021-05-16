Главный герой мая - фонтан: как пермяки спасаются от 30-градусной жары

Май 2021 года может войти в топ-5 месяцев с самой высокой температурой за всю историю наблюдений
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вот уже несколько дней подряд в Пермском крае стоит 30-градусная жара. Как только в регионе установилась теплая погода, многие пермяки сразу уехали на свои дачи, рванули на городские пляжи и уже во всю купаются на речках, но есть и те, кто остался переживать знойную жару в городе. Фотограф «Комсомолки» прогулялся по центру Перми и узнал, как жители переживают 30-градусную жару.
На городском фонтане яблоку негде упасть
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В такую солнечную погоду получаются яркие селфи, главное - не засветить кадр
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Поцелуи пермяков настолько страстные, что если в такую жару не спрятаться в теньке, можно получить солнечный удар
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Город овеял аромат цветущих яблонь
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В такую жару тяжело всем
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Качели на эспланаде - одно из немногих мест в центре города, где есть тенек
В жару врачи советуют пить воду как можно чаще, но небольшими порциями
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Несмотря на жару, дети и взрослые во всю играют на городских площадках
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Дети в буквальном смысле облюбовали фонтан
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Всю предстоящую неделю в Пермском крае будет по-прежнему тепло
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми уже побито два температурных рекорда
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Солнечные ванны
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По эспланаде - с ветерком
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
От знойной жары пермяков спасает фонтан
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Солнечная погода – это в первую очередь хорошее настроение
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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