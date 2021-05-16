Главный герой мая - фонтан: как пермяки спасаются от 30-градусной жары

Май 2021 года может войти в топ-5 месяцев с самой высокой температурой за всю историю наблюдений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот уже несколько дней подряд в Пермском крае стоит 30-градусная жара. Как только в регионе установилась теплая погода, многие пермяки сразу уехали на свои дачи, рванули на городские пляжи и уже во всю купаются на речках, но есть и те, кто остался переживать знойную жару в городе. Фотограф «Комсомолки» прогулялся по центру Перми и узнал, как жители переживают 30-градусную жару.

На городском фонтане яблоку негде упасть Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В такую солнечную погоду получаются яркие селфи, главное - не засветить кадр Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поцелуи пермяков настолько страстные, что если в такую жару не спрятаться в теньке, можно получить солнечный удар Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Город овеял аромат цветущих яблонь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В такую жару тяжело всем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Качели на эспланаде - одно из немногих мест в центре города, где есть тенек

В жару врачи советуют пить воду как можно чаще, но небольшими порциями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на жару, дети и взрослые во всю играют на городских площадках Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дети в буквальном смысле облюбовали фонтан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всю предстоящую неделю в Пермском крае будет по-прежнему тепло Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми уже побито два температурных рекорда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Солнечные ванны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По эспланаде - с ветерком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От знойной жары пермяков спасает фонтан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Солнечная погода – это в первую очередь хорошее настроение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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