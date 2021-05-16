Прогноз погоды на май 2021 в Перми: когда закончится жара

Последний месяц весны преподнес пермяками приятный погодный сюрприз Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Пермский край пришла аномальная жара. Вот уже несколько дней подряд столбик термометра показывает отметку в +30 градусов, а в регионе побито уже два температурных рекорда. Так, 14 мая пермская метеорологическая станция зафиксировала температуру в +30 градусов, а 15 мая +30,1. До этого максимальная температура в эти дни была в районе +28, +29 градусов.

Но, зная непредсказуемость уральской погоды, знойная жара может в одночасье смениться холодами с порывистым ветром, ливнями и грозой. Что ждать от погоды в ближайшие дни, рассказал руководителя Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

- Действительно, в Пермском крае установилось аномально жаркая для мая погода. В Перми уже побито два температурных рекорда и сегодня с вероятностью в сто процентов будет установлен третий, - говорит Смирнов. - Всю предстоящую неделю будет по-летнему тепло, но сильная жара, которая стояла все эти дни, отойдет, и погода станет более мягкой. Скорее всего, мы уже не увидим рекордов, но для мая погода будет по-прежнему аномально теплой. Всю неделю днем будет +22...25 градусов. При том, что обычная температура для мая составляет +15...+17 градусов.

По прогнозам Смирнова, 18 и 19 мая в Пермском крае будет кратковременное, но ощутимое относительно текущей жара похолодание.

- Ночью температура воздуха может понизиться до +7...8 градусов, - говорит Смирнов. - Но днем воздух вновь прогреется до +22...+25 градусов. Пока рано говорить о том, что нас ждет в конце мая, но предпосылок для радикального изменения погоды нет, поэтому по-июльски теплая погода возможно останется с нами до конца месяце. Если так случится, то май 2021 года может войти в топ-5 месяцев с самой высокой температурой за всю историю наблюдений.

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