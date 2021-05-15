Чем опасна экстремальная жара для жителей Пермского края

Синоптики говорят, что вторая половина мая может стать аномально теплой для Пермского края. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае установилась аномально теплая погода. Такие высокие температуры в мае – это редкость. Погодные рекорды в мае синоптики фиксируют последние несколько лет. Говорят, что в 2021 году возможно будет побит исторический рекорд 2019 года, когда столбик термометра поднимался выше отметки + 31 градус.

Об аномально теплой погоде в эти выходные на радио «Комсомольская правда» рассказал Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ. Он сообщил, что пик жары придется на воскресенье, 16 мая. Таких высоких температур, которые прогнозируются на этот день не было еще никогда за всю историю метеонаблюдений.

Как жара может повлиять на здоровье пермяков мы спросили в эфире радио «Комсомольская правда» у Владимира Владимирского, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой факультетской терапии № 1 Пермского медицинского университета.

- Если человек здоров, то подобные температурные рекорды ему не страшны, - говорит Владимир Владимирский. - Они должны переноситься неплохо, но если человек из группы сердечно-сосудистого риска, то контрастные изменения температуры, атмосферного давления чреваты увеличением сердечно-сосудистых событий.

Что делать в таких случаях?

- В этот период нужно контролировать артериальное давление, которое в жаркие дни даже может снижаться. Это не значит, что нужно отменить лекарственные препараты, которые пациент получает. Нужно проконсультироваться с врачом и на определенный период может быть уменьшена дозировка препарата, по рекомендации доктора. Самостоятельно такие решения лучше не принимать.

Какие еще риски возможны в жаркие дни?

- При длительном нахождении на солнце есть риски получения теплового удара. Особенно это касается пожилых пациентов, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, длительное нахождение на солнце нужно избегать. Надевать головные уборы, соблюдать питьевой режим, потому что обезвоживание – это еще один из факторов риска, который может увеличить тромботические события. А тромбы – это риск возникновения инсульта или инфаркта. В этих случаях нужно применять препараты, которые защищают от образования тромбов, их должен назначить врач.

Длительное нахождение на солнце без защиты - опасно для здоровья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как может проявиться инсульт, как его могут распознать те, кто оказался рядом?

- При инсульте возникает внезапная головная боль, головокружение, ощущение онемения или слабость в руках или ногах, нарушение речи, нечеткость речи. Все это угрожающие симптомы, требующие скорейшего обращения за медицинской помощью. Чем быстрее это будет сделано, тем будут более благоприятные последствия. Также, как и при инфаркте существует, так называемый «золотой час». Если в течении этого времени оказывается медицинская помощь, последствия инфаркта будут минимизированы, точно также и при ишемических инсультах. В таких случаях можно проводить такую процедуру как тромболизис. Позднее обращение за медпомощью лишает врачей использовать определенные эффективные методы лечения.

Чем опасно длительное нахождение на солнце?

У жителей Урала и Сибири, как правило, существует дефицит витамина Д, связанный с недостатком ультрафиолетового излучения. Это сказывается в том числе на кардиоваскулярных заболеваниях. Поэтому определенная доза ультрафиолета полезна, но все индивидуально. Длительное нахождение детей на солнце, без защиты, тем более весеннее - опасно. Нужно надевать одежду, которая будет закрывать кожу, детям стоит играть в местах, защищенных от солнца. Родителям нужно выбирать для малышей одежду из тонкой, натуральной ткани, с длинными рукавами. Тоже самое касается и возрастных пациентов.

Долгое пребывание на солнце увеличивает риск онкологических заболеваний, в первую очередь кожных. Если есть невусы (родинки), нужно их защищать.

А есть ли польза, от нахождения человека на солнце?

- Солнечная погода – это в первую очередь хорошее настроение. Польза витамина Д, который вырабатывается при попадании на кожу ультрафиолетовых лучей, дает стимулирующий эффект на иммунитет в целом. А вот переизбыток солнца будет вызывать иммунодефицит. Жители Прикамья не привыкли к такой жаркой погоде, для нас это экстремальные климатические условия, поэтому нам нужна адаптация.