Отожгли: Две школьницы спалили ферму, снимая ролик для Тик-Ток

Ролик у школьниц, как они и хотели, получился огненный. Фото: ГУВД по Пермскому краю.

Снимать ролики для «Тик-Тока» две школьницы из Нытвенского района научились быстро. А простую истину, которой учат с детства, что баловаться спичками нельзя, девочки усвоили плохо. Вот и спалили ферму в родном селе. Подробности истории рассказали в ГУВД по Пермскому краю.

Девчонки пробрались на местную ферму, нашли две скирды соломы, общим объемом более 195 тонн и стали их поджигать, а потом тушить. Огонь молниеносно распространился на большой площади, справиться с ним они уже не могли. Поняли, что дело серьезное и дали деру. На место происшествия приехали пожарные и потушили огонь. Сухие факты: имущество фермы сгорело, ущерб составил 150 тысяч рублей.

Местный участковый опросил сотрудников фермы и жителей села, поджигательниц вычислили.

С подростками и их родителями провели разъяснительные беседы. В отношении родителей составлены протоколы о «Неисполнении родителями и законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Имущество фермы сгорело на 150 тысяч рублей. Фото: ГУВД по Пермскому краю.

В конце мая на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав будет решен вопрос о постановке школьниц на профилактический учет в отделе полиции. А владелец фермы вправе подать в суд и взыскать с родителей девочек возмещение ущерба.

Между тем, в полиции отмечают, что в результате необдуманных действий подростков могли пострадать не только имущество фермы, лесной фонд, но и сами девочки.

- Необходимо проявлять максимальную бдительность и не подвергать опасности себя и своих близких, беречь от огня жилища и лесные массивы, - предостерегают в ГУВД России по Пермскому краю. - Полицейские просят родителей быть внимательными к тому, где и как проводят свободное время их дети, а также активно подключиться к проводимой профилактической работе и напомнить несовершеннолетним основные правила пожарной безопасности.

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