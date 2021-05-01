«Уже сгорела лесопилка, люди спасают семьи». В Пермском крае произошел крупный пожар

Фото: паблик Подслушано Чайковский/ВКонтакте

В субботу, 1 мая, в деревне Гаревая произошел крупный пожар. Местные жители в социальных сетях выложил пост о помощи.

«Внимание! SOS! Сейчас горит деревня Гаревая - 14 км от города Чайковского. Федеральная трасса перекрыта - в дыму. Пожарные бригады работают. Уже сгорела лесопилка, горит лес. Добровольцы помогают пожарным не дать распространиться огню на другую сторону деревни. Люди спасают семьи, имущество, документы. Требуется подкрепление с вертолетов и из соседних районов» - писали в социальных сетях отчаявшиеся местные жители.

К счастью пожарным и добровольцам удалось справиться с огнем и не дать ему распространиться на соседнюю деревню.

- Спустя час после сообщения о пожаре ему присвоили третий ранг сложности, что позволило привлечь дополнительные силы. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, угроза населенному пункту была снята. Эвакуации людей не проводилось. Площадь пожара составляла 225 кв.м. В ликвидации пожара принимали участие 25 единиц техники и 69 человек личного состава. Никто не пострадал, - сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.