Победил сильнейший: «Парма» в ответной встрече проиграла «Зениту» и выбыла из плей-офф Единой лиги ВТБ

Фото: Баскетбольный клуб Парма/ВКонтакте

Пермский БК «Парма» потерпел второе поражение в четвертьфинальной серии плей-офф и завершил выступление в Единой лиге ВТБ-2020/2021. Матч с петербургским «Зенитом» состоялся вечером 13 мая и завершился со счетом 62:98.

Не забиваешь ты – забьют тебе

Начало встречи выдалось не результативным. Как и в первой игре, счет изящной «трехой» открыл Виталий Фридзон. Затем дважды кольцо пермяков поразил Остин Холлинз. «Парма» ответила точными бросками Бориса Савовича и Владимира Ивлева со средних дистанций.

После хозяева вновь пропустили несколько атак «Зенита». Но ответили трехочковыми Эйгирдаса Жукаускаса и вышедшего на паркет вместо Марцеля Понитки Александра Платунова. Затем пермяки имели неплохие шансы сравнять счет, но не попадали в цель. У петербуржцев же три трехочковых кряду набрал Уилл Томас.

И не сказать, что первую четверть «Парма» провалила. Просто гости большинство своих моментов реализовали, а хозяева – нет. 10:22 на табло – не фатальный, но очень неприятный отрыв питерцев.

Догнать и перегнать

Вторая четверть стартовала с более агрессивного баскетбола от пермяков. Точный трехочковый забил Марекс Мейерис. Три бонусных штрафных реализовал Максим Григорьев и «Парма» сократила отставание до пяти очков всего за минуту. «Зенит» ответил грамотными бросками Андрея Зубкова и Алекса Пойтресса. Казис Максвитис среагировал моментальным таймаутом.

И вроде бы во второй четверти «Парма» стала смотреться лучше. Но связка Дмитрия Хвостова и Алекса Пойтресса дала гостям максимум пользы и полностью демотивировала пермяков. Блистал результативными передачами звездный защитник питерцев Кевин Пангос.

К концу четверти наши баскетболисты стали выглядеть растеряно и только увеличили отставание от гостей. Скрасили остаток четверти точные броски Владимира Ивлева и Эйгирдаса Жукаускаса, набравшего шесть очков подряд. 30:49 после второй половины встречи и шансы пермяков исправить ситуацию становились всё призрачнее.

Близок локоток, да не укусишь

В начале второй половины матча взаимными трехочковыми отметились Эйгирдас Жукаускас и Кевин Пангос. Далее точными бросками обменялись Владимир Ивлев и Остин Холлинз. В такой равной перестрелке прошла практически вся третья четверть. И стоило игрокам «Пармы» совершить удачную атаку, как «Зенит» на кураже восстанавливал паритет. Точности игроков «Зенита» сегодня можно было только позавидовать.

В конце четверти «Парма» реализовала три трехочковых подряд, но «вернуться в игру» такой успех не помог. А отставание от «Зенита» осталось абсолютно идентичным – минус 19 очков и 54:73 на табло.

Полное доминирование

В финальной четверти «Зенит» ушел в максимальный отрыв. Пермяки перестали успевать за оппонентами и стали допускать результативные ошибки раз за разом. Пятый фол для себя набрал Борис Савович и покинул площадку. Уставшая «Парма» тонула на глазах и спокойно доигрывала встречу, пытаясь поразить кольцо «Зенита» с дальних дистанций.

В итоге — 62:98 и «Парма» терпит разгромное поражение от фаворита не только этого матча, но и всей лиги. Пермякам вновь не хватило глубины состава, точного завершения своих моментов, а где-то – лидерского броска и расчетливости Адаса Юшкявичуса. А гости, реализовав большинство своих трехочковых бросков, идут дальше.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зенита» Алекс Пойтресс. Он набрал 16 очков. В составе «Пармы» 15 очков набрал литовский форвард Эйгирдас Жукаускас. 12 очков на счету защитника сборной России Максима Григорьева. 10 очков у латвиского форварда Марекса Мейериса. Также на его счету пять подборов.

Баскетбол – игра многогранная, непредсказуемая и интересная. Но в этой паре плей-офф победил абсолютный фаворит. «Зенит», вероятно, встретится в следующем раунде с ЦСКА, где разыграет путевку в финальную серию. Армейцы в первой встрече со счетом 84:59 одолели «Нижний Новгород» и вряд ли упустят такое преимущество в ответной игре, которая стартует сразу после пермского матча.

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