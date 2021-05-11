Первый блин комом: «Парма» уступила «Зениту» в стартовом матче плей-офф Единой лиги ВТБ

Противостояние пермяков с клубом из Санкт-Петербурга завершилось со счетом 86:66. Фото: Баскетбольный клуб «ПАРМА»/ВКонтакте

Пермский БК «Парма» на паркете «Сибур Арены» сыграл исторический, первый в клубной истории матч плей-офф Единой лиги ВТБ. Выездное противостояние пермяков с клубом из Санкт-Петербурга завершилось со счетом 86:66.

Начали на равных

Зенит, как и подобает фавориту, начал мощно и агрессивно. Великолепный данк от Тарика Блэка и образцовая «трешка» от ветерана российского баскетбола Виталия Фридзона вывели питерцев вперед. Но «Парма» не собиралась отсиживаться в обороне и проводила опасные комбинационные атаки, вынуждая хозяев паркета фолить вновь и вновь. К половине первой четверти «Зенит» набрал аж пять командных фолов. Результативно действовали игроки атаки «Пармы» – Эйгирдас Жукаускас и Владимир Ивлев, набравший пять очков. В защите проявлял себя незаменимый Николай Жмако.

Почти всю четверть «Парма» отставала от «Зенита» лишь на один бросок и набрала всего четыре командных фола к ее исходу. Но хозяева оказались слегка точнее и удачливее – 20:18 по итогам первой четверти, при равной игре.

Не сбавили обороты

Вторую четверть команды провели в том же духе. Только стоило «Зениту» завладеть ощутимым преимуществом – «Парма» сразу отвечала точными бросками в кольцо хозяев. По два трехочковых на счету ветерана «Пармы» Константина Буланова и Эйгирдаса Жукаускаса соответственно.

А за пять минут до конца второй четверти гости впервые в матче вышли вперед! Наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль был вынужден взять первый в этой игре таймаут.

Дальнобойный кураж «Пармы» не закончился. Блестящие три очка забил Николай Жмако. Неплохо в роли разыгрывающего себя проявлял Марцель Понитка. Вторую половину четверти «Зенит» проводил уже в роли догоняющих.

Однако к концу первой половины матча хозяева восстановили лидерство. Злую шутку с пермяками сыграли рано набранные пять фолов. Сказался класс игроков «Зенита» и постоянные фолы в обороне подопечных Казиса Максвитиса – 39:33.

Провальная третья

А вот начало третьей четверти выдалось для пермяков неудачным. Несколько пропущенных атак «Зенита», трехочковые броски от Кевина Пангоса и Уильяма Томаса и «Парма» неожиданно для всех отстает уже на 14 очков. Не взбодрила команду даже ответная образцовая «треха» в исполнении Александра Платунова.

К концу четверти «Парма» взбодрилась и слегка поправила положение. Первый трехочковый бросок в игре оформил мастер дальних бросков Максим Григорьев. Но измотанные физически гости вновь начали допускать ошибки и просто не успевали отражать атаки оппонентов – 68:54.

Абсолютное преимущество

В начале финальной четверти пермяки, казалось, стали сокращать отставание, но вновь пропустили «треху» от Максима Трушкина. В игре установилось постоянство, и счёт долгое время оставался неизменным. «Парма» перманентно уступала питерцам 10-14 очков. Никуда не торопился и «Зенит», а гости, кажется, уже занималась экономией сил на ответную игру. В атаке, но не в защите.

За пять минут до конца матча два трехочковых реализовал защитник «Зенита» Остин Холлинз и победа хозяев уже не вызывала никаких вопросов. Полностью раскрыл свой атакующий потенциал канадец Кевин Пангос. А «Парма» окончательно бросила играть и уже формально доигрывала встречу.

В результате - 86:66 на табло и «Зенит» одерживает предсказуемую победу, используя весь арсенал своих звёздных игроков. У пермяков сказалось отсутствие универсала и главной звезды – Адаса Юшкявичуса. Не шла игра в атаке у Марцеля Понитки. А в ротации мог бы помочь опытный Лоренцо Уильямс.

Но «Парма», как и заверял главный тренер клуба перед матчем, точно не выглядела мальчиками для битья. Комбинации и точность пермяков здорово потрепали хозяевам нервы в первой половине встречи. И если наша команда проведёт ответный матч также, как и первую часть минувшей игры, можно всерьез рассчитывать на успех. Вопрос в том, хватит ли смелости и сил?

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос. На его счету 17 набранных очков. В составе «Пармы» лучшим снайпером игры стал литовский форвард Эйгирдас Жукаускас. На его счету 15 очков. Девять очков на счету латвийского форварда Маркеса Мейериса. 8 баллов набрал Борис Савович. 8 подборов – у центрового «Пармы» и сборной России Владимира Ивлева. 7 результативных передач оформил Марцель Понитка.

Все решится в четверг

Следующий матч «Пармы» и «Зенита» пройдёт 13 мая в пермском УДС «Молот». Начало ответной встречи – в 19:30 по пермскому времени. Четвертьфинальные серии длятся до двух побед любой из команд, поэтому, несмотря на поражение, пермяки имеют все шансы выиграть противостояние и пройти в следующую стадию.

А как обстоит дело в других парах плей-офф Единой лиги ВТБ? В Краснодаре «Локомотив-Кубань» обыграл подмосковные «Химки» - 89:80. А московский ЦСКА одержал разгромную победу над «Нижним Новгородом» - 84:59. Завтра, 12 мая, первый матч 1/4 финала в казанском «Баскет-Холле» проведут местный УНИКС и «Зелена Гура» из одноимённого польского города (0+). Окажется ли фаворит сильнее и на этот раз?