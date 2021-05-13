«Чуда нужно ждать всегда». Александр Башминов поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом»

По словам Башминова, сегодня нашим баскетболистам нужно сбросить с себя груз ответственности, играть спокойно и расковано Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Генеральный директор БК «Парма» Александр Башминов в прямом эфире радио «КП-Пермь» поделился ожиданиями от ответной встречи «Пармы» с «Зенитом», которая состоится сегодня, в пермском УДС «Молот» в 19:30. А также рассказал, сколько болельщиков смогут поддержать команду на домашней арене.

Напомним, позавчера «Парма» впервые в клубной истории сыграла в плей-офф Единой лиги ВТБ. На стадии 1/4 финала команда нашего города встретилась в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом» — и потерпела поражение – 66:86.

В первой половине игры пермякам удавалось успешно противостоять фавориту. И на протяжении нескольких минут «Парма» даже вела как по счёту, так и по игре. Однако с начала второй половины встречи ситуация на поле резко изменилась в сторону хозяев, которые свой шанс не упустили и довели отрыв до 20 очков.

«Я доволен тем, как мы сыграли первые 17 минут матча. Потом сказалась усталость и плохие замены, что не дало нам остаться в игре. Против такой команды, как «Зенит», был план как можно дольше оставаться в игре и «вытянуть» концовку. К сожалению, этого не получилось. Будем стараться сделать это в Перми», — кратко прокомментировал поражение главный тренер «Пармы» Казис Максвитис.

Отметим, в случае сегодняшнего успеха «Пармы», команды встретятся еще раз – и вновь в Санкт-Петербурге, на паркете «Сибур Арены». Дальше пройдет команда, которая первой наберет две победы в четвертьфинальной серии.

Александр Васильевич, насколько ожидаемым было поражение в Петербурге?

Сейчас нам сложно сопоставлять свои силы с соперником. Глубина состава у «Зенита» гораздо лучше, чем у «Пармы». Особенно учитывая наши проблемы с травмированными игроками. Можно было представить, что именно так во вторник все и закончится. Хотя команда сражалась и даже вела в игре. Держала приемлемую разницу в счете. Но скажем прямо – чуда не случилось. Более сильная команда одержала победу.

Сегодня у нас будет возможность еще раз проверить себя на домашней арене. Но те условия, в которых команда находится, а также учитывая силу соперника, сделать это будет крайне сложно.

Кадровые проблемы – это травмы Лоренцо Уильямса и Адаса Юшкявичуса?

Не только, есть еще те ребята, которые в заявке, но до сих пор имеют повреждения и играют не в полную силу. Однако продолжают бороться и давать свой максимум. Нельзя сказать, что кем-то на 100% мы довольны. Но то, что ребята борются и стараются показать свой максимум – это факт. Еще раз повторюсь, что уровень игроков «Зенита» и сила команды всё равно намного выше, чем у нас. Бороться можно, это ни в коем случае не оправдание и никто не ищет этих оправданий. Но я вещи называю своими именами. В первой игре чуда не случилось.

Но от второй игры можно ожидать чуда? Помогут болельщики?

Чуда нужно ждать всегда. И это касается не только игры. Всегда нужно надеяться на лучшее. Самое главное для нашей команды сейчас – это как можно больше сбросить с себя груз ответственности, играть спокойно и расковано. Результат на нас уже не давит и чем раньше игроки это поймут – тем проще им будет играть. Прежде всего, в нападении. Если посмотреть на первую игру, то в первой половине матча у нас получалось гораздо больше именно в нападении.

Во второй половине команда стала играть более сковано. В концовке оставили силы и перестали играть в командный баскетбол. Разрыв в 20 очков не дает возможности прямо сейчас делать позитивные выводы. Но плей-офф – это такая серия, в которой важна победа, а не количество очков. Можно в одной игре проиграть 50 очков, а потом дважды выиграть с преимуществом в одно очко и выйти дальше. Сейчас самое главное – вообще об этом не думать. Если команда будет играть под давлением, то никаких качественных побед мы не увидим.

В каком количестве нашей команде смогут помочь болельщики? Какие сейчас условия и ограничения?

50% заполняемости арены для спортивных соревнований остаются в силе. Поэтому нас смогут поддержать порядка 3 тыс. болельщиков, может чуть больше.

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