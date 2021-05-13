Пермский робот рассказывает немецким ребятам о динозаврах

Промобот стал настоящим экспертом по доисторическим животным.

В детском динопарке, находящемся в немецком городе Флорштадт, в земле Гессен, появился новый экскурсовод. Им стал Промобот. Прежде, чем приступить к работе, пермский робот изучил все экспонаты парка и стал настоящим экспертом по доисторическим животным.

Промобот может поговорить с посетителями, причем на 11 языках, немецком, русском, английском, турецком… Он рассказывает об экспонатах, проводит экскурсии по парку. Промобот передвигается между экспонатами и посетителями с помощью специальных датчиков: они позволяют роботу «видеть» любые препятствия и спокойно объезжать их.

- Робот-экскурсовод стал отличным решением для парка, он и работник, и ценный экспонат, который привлекает внимание детей и взрослых, - отмечает Йоханнес Кайс, администратор детского парка. - Посетители с интересом начинают «знакомство» с новым сотрудником, им нравится такой формат экскурсий. Робот нашего парка стал первым роботом-экскурсоводом в Германии.

А для российских музеев это не диковинка. Робот-экскурсовод уже работает в московском океанариуме, музее современной истории и музее Сахалина.

- Но на экспорт робота-экскурсовода наша компания отправила впервые, - рассказывает директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. – Хотя в торговых центрах и банках стран Европы работают более 50 Промоботов.

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