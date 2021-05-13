«Выходя» из виражей мусорной реформы

«Парад мусоровозов» у здания администрации Лысьвенского городского округа.

В начале апреля «Комсомолка» писала о ситуации в деревне Заимки Пермского края, жители которой намеревались обратиться к высшему должностному лицу региона из-за возможной смены мусорного оператора. Ситуация стремительно развивалась: к Дмитрию Махонину с открытым письмом уже обратились работники предприятия - возчика мусора «Горнозаводский комбинат благоустройства» и жители Чусового и Лысьвы.

Похоже, ситуация имеет все шансы разрешиться конструктивно и в интересах жителей. В первую очередь - благодаря оперативному вмешательству краевого руководства. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства» Дмитрий Григорьев.

Генеральный директор ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства» Дмитрий Григорьев.

«Мы осознанно зашли на этот непростой рынок»

- Дмитрий Николаевич, в последнее время в СМИ появились публикации тревожного характера о том, что ваше предприятие может перестать выполнять свои обязательства по транспортированию отходов на территории сразу пяти муниципалитетов края, не могли бы вы прокомментировать эту ситуацию?

- Да, действительно, эта ситуация, увы, не вымысел. Чтобы понять текущие события, нужно вспомнить предысторию. Речь идет о появлении нашего предприятия на рынке вывоза ТКО пяти муниципалитетов края. В их числе: Горнозаводск, Гремячинск, Губаха, Лысьва и Чусовой. Мы осознанно «зашли» на этот, прямо скажем, непростой рынок с намерением, как сейчас принято говорить, «играть вдолгую». То есть мы готовились, просчитывали наши финансовые возможности на предмет обновления техники. Была проделана большая и кропотливая работа. В конце прошлого года были подписаны дополнительные соглашения с «Теплоэнерго», продляющие срок оказания услуги по транспортированию ТКО не на весь год, как это было в 2020 году, а лишь на четыре месяца - с января по конец апреля. И в конце марта мы с удивлением для себя узнали, что региональный оператор собирается исключить из нашего лота Лысьву и Чусовой. При этом все остальные лоты получили проекты допсоглашений о продлении на старых условиях. Нам эта ситуация была преподнесена как результат того, что предприятие «поссорилось» с главами данных территорий, и единственный выход теперь - выделить их в отдельный лот.

- Судя по тональности вашего ответа, вы считаете, что это не соответствует действительности. А не могли бы тогда более подробно рассказать о ситуации?

- Это непростой вопрос и коротко на него не ответишь, поэтому я постараюсь изложить только основные моменты. В первую очередь хочу заметить, что мы выстраиваем конструктивные отношения со всеми муниципалитетами, на которых выполняем свою работу. Но наша «ссора» связана с тем, что, когда только начиналась работа, мы самостоятельно обслуживали лишь территорию Горнозаводского городского округа, а в остальных муниципалитетах работали субподрядчики. В Губахе и Гремячинске это были частные структуры, а в Лысьве и Чусовом - местные МУПы. И если в Гремячинске перевозчик практически сразу отказался выполнять контракт на транспортирование, и мы вынуждены были самостоятельно обслуживать эту территорию, то в Лысьве и Чусовом все получилось по-другому. С первого месяца работы мы понимали, что контракт на транспортирование отходов, заключенный с ПКГУП «Теплоэнерго», очень жесткий, в нем приличный перечень санкций за любые провинности, и расторгнуть его за некачественную работу с нами можно очень легко. В таких условиях единственный вариант для нас был организовывать качественно работу и перестраиваться, что мы и делали: провели глубокую модернизацию предприятия, убрали все непрофильные функции, осуществили первый этап приватизации, обновили парк техники, внедрили современные информационные системы, одним словом, старались быть лучшими. Постепенно накапливая статистику, анализируя выполнение контактов нашими подрядчиками, мы стали замечать, что качество работы МУПов в Лысьве и Чусовом было недостаточно высоким. И с лета 2019 года мы старались убедить наших субподрядчиков повысить качество работы, но, увы, улучшения, если и были, то незначительные. Поэтому мы вынуждены были начать самостоятельно выполнять работу в начале на территории Лысьвы с июня 2020 года, а потом и Чусового с декабря 2020 года - в правобережной части городского округа, а с марта 2021 года – на всей территории.

Сохранили рабочие места и привели новую технику

- Но все же, Дмитрий Николаевич, непонятно, в чем обвиняют возглавляемое вами предприятие, и почему эта ситуация может привести к его банкротству, как писали ваши сотрудники в открытом письме на имя главы региона? Там же, в письме, были и примеры «мелочных придирок» со стороны местных властей - «кража металлической сетки возле контейнерной площадки» и так далее…

- Мы сами не до конца понимаем, но можем предположить, что кому-то не понравилось, что появилось современное успешное предприятие, причем прежде оно было МУПом. В такой «расстрельной» сфере, как ЖКХ, это в сегодняшних реалиях большая редкость не только в Пермском крае, но и в России в целом. Есть ощущение, что под шумок избирательной кампании по выборам в Госдуму и другие представительные органы кто-то решил, что называется, «половить рыбку в мутной воде». Пользуясь при этом непониманием населения Чусового и Лысьвы, того, что не их местные предприятия, а «чужое», оказывает услуги на их территории. Причем я осознанно беру в кавычки слово «чужое» предприятие, так как мы понимаем, что и лысьвенцы, и чусовляне по-настоящему болеют за свою малую родину. При этом мы знаем, что к нам претензий нет, так как ситуация с вывозом мусора на территориях стала лучше после нашего прихода. Негатив же связан с тем, что местные организации не справились на каком-то этапе со своими обязательствами. Мы же со своей стороны сохранили рабочие места, причем зарплаты у нас выше, чем в целом по рынку. Мы привели новую технику, организовали нормальные условия труда для работников. Поэтому для нас эта ситуация действительно стала шоком.

«Парад мусоровозов» у здания администрации Чусовского городского округа.

В любых условиях нужно работать качественно

- Что происходит сейчас после того, как нарыв «прорвало» в публичную плоскость, и как вы видите дальнейшее развитие ситуации?

- Для нас последний месяц был очень тяжелым, так как мы не понимали: как в итоге все сложится. Мы отказались подписывать дискриминационные условия дополнительного соглашения. «Теплоэнерго» несколько раз меняло его, но в целом ключевое требование отказаться от Лысьвы и Чусового никуда не делось. Более того - нам говорили, что если мы не согласимся, то предприятие не будет работать на всем лоте. А для нас это неприемлемо, так как это означает, что уникальный коллектив, который сформировался за последние 2 года, будет потерян. Люди лишатся интересной и современной работы и, нужно говорить честно, - кто бы ни пришел на территорию, это приведет к потере качества оказания услуг. Мы вновь и вновь разгребаем мусорные завалы и несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Это, увы, неизбежно. Понимая это, мы и стали «биться» за сохранение предприятия. Мы обращались и в ПКГУП «Теплоэнерго», и в Министерство ЖКХ и благоустройства, но не встретили поддержки и адекватной реакции. Наши работники и неравнодушные жители обращались в СМИ, в итоге эти предостережения и наши доводы были услышаны руководством нашего края. Мы очень благодарны губернатору Пермского края Д. Н. Махонину и его администрации за то, что они вмешались в данную ситуацию и смогли остановить этот произвол. Итогом достигнутых договоренностей стало подписание дополнительного соглашения на месяц, в рамках которого мы должны продемонстрировать в очередной раз качество нашей работы, а руководство края примет решение о продлении контракта до конца года на одинаковых со всеми условиях.

- И как ваше предприятие справляется с этой задачей?

- Конечно, требовать от нас качественной работы - это именно то, что мы считаем самым правильным. Так как здесь мы реально сильны и готовы работать, а не интриговать. Важно понимать, что май - это всегда самый сложный месяц, в конце апреля проходят субботники, потом - майские праздники, как правило, это период уборок, когда количество отходов всегда резко увеличивается. Например, на нашей территории объем образования твердых коммунальных отходов в мае вырастает на десятки процентов, а крупногабаритных - в два и более раз. Но мы справляемся, и работаем пусть и на пределе своих возможностей, но без сбоев. И со своей стороны надеемся, что это будет оценено краевым руководством и нам обеспечат рабочие отношения с региональным оператором и одинаковые со всеми условия работы.

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