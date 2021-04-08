На виражах мусорной реформы

Мусор вывозят чистые и брендированные машины. Фото: Александр Лисин

Чтобы понять, как мусорная реформа реализуется в отдаленных территориях, мы отправились в Лысьвенский городской округ. Первое, что видит путешественник, приезжая в Заимку, это памятник героям ВОВ. Видно, что о нем хорошо заботятся, да и вообще — деревня, пусть и небольшая и с пожилым населением, но ухоженная.

«Луч света»

Приезд корреспондента вызвал внезапный сельский сход: люди сетовали на оптимизацию школы, сельсовета, на работу местного клуба. В общем, эти печальные процессы коснулись всех территорий. Чуть ли не единственным «лучом света» оказалась… мусорная реформа.

«Выражаем благодарность коллективу Лысьвенского участка ООО Горнозаводский «Комбинат Благоустройства»: нет свалки мусора возле контейнеров, все вывозится регулярно, убирается контейнерная площадка», - это строки из письма, переданного автору этих слов. Также люди добавили, что, в свете информации о новых торгах по организации вывозки мусора, они готовы писать открытое письмо губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, поскольку доверяют в этом вопросе только ему и «надежда только на первое лицо в нашем регионе».

Так называемая мусорная реформа в Пермском крае активно идет с 2019 года. Формально за весь вывоз мусора отвечает региональный оператор «Теплоэнерго». Территория края разделена на несколько «лотов», где в результате конкурентных торгов были определены возчики. В Лысьве, Чусовом, Губахе и Горнозаводске раньше этим по сути занимались муниципалитеты через муниципальные унитарные предприятия. С недавнего времени им на смену пришел частник – Горнозаводский «Комбинат Благоустройства» и, судя по реакции местных жителей, их все устраивает в работе возчика.

Вывоз мусора — процесс сложный

Горнозаводский «Комбинат Благоустройства» осуществляет транспортировку ТКО на территории 5 лотов, который включает в себя пять муниципальных округов:

• Горнозаводский МО

• Гремячинский МО

• Чусовской МО

• Лысьвенский МО

• Губахинский МО

Весь процесс возки компьютеризирован. Фото: Александр Лисин

Если в Губахе деятельность осуществляется подрядной организацией, то на остальных территориях Горнозаводский «Комбинат Благоустройства» работает сам.

Всего на данный момент в распоряжении ГКБ 15 мусоровозов, осуществляющих вывоз ТКО, и 3 металловоза, занимающихся вывозом КГО. Основная часть автопарка была обновлена в 2019-2020 годах за счет собственных средств организации с целью повышения качества обслуживания территории. Так, среди всех лотов, обслуживающих Пермский край, у ГКБ самый новый автопарк. Помимо этого, в Губахе также работают 6 машин.

На каждом мусоровозе работают по две бригады (водитель мусоровоза+оператор). Так, в осуществлении деятельности по транспортировке ТКО в Горнозаводском «Комбинат Благоустройства» задействованы более 80 человек.

В среднем в месяц мусоровозы ГКБ проезжают 38 593,20 км и собирают более 49 000 м куб. или 2,8 тонн ТКО.

Компания начала самостоятельно обслуживать Лысьву с июня 2020 года. С тех пор эффективность работы на данной территории выросла в несколько раз. Если еще в мае на 1 км приходилось всего 0,31 м куб., то уже в феврале данный показатель составил 1,3 м куб/км, то есть вырос более чем в 4 раза. Данный параметр один из самых простых, но в то же время показательных в оценке эффективности вывоза ТКО.

Больше, чем просто возчик

Можно уверенно сказать, что благодаря приходу частника мусорная реформа в Лысьве, Чусовом, Губахе и Горнозаводске не провалена: все организованно четко и слаженно.

Утро в обособленных подразделениях Горнозаводского «Комбината Благоустройства» начинается очень рано. После медосмотра водители и операторы по специальной программе начинают объезжать свои площадки. Все рассчитано логистически, маршрут прозрачен как для подрядчика, так и для заказчика, все отображается прямо на мониторе — хоть в Губахе, хоть в Перми. Кроме того, площадки до уборки и после фотографируются. Так что прозрачность бизнеса — очень высокая. Некоторые площадки возчик убирает несколько раз в день. Неудивительно, что жалоб от жителей нет.

Вернуть все, как было?

Повторимся, раньше вывозом мусора занимались убыточные МУПы, они не смогли на торгах доказать, что лучшие. Но от этого желание повернуть рынок вспять, видимо, никуда не делось. Так, источник в Лысьвенском МУП заверил, что готов дозакупить технику и выйти на конкурс. В администрации Лысьвы подтвердили, что в скором времени будут проводить новые торги. Вот и волнуются местные жители: не стало бы все как раньше с вывозом мусора плохо…

Ну а пока местные власти нет-нет, да вставляют «шпильки» нынешним возчикам — то предъявят несуществующие претензии, то просто помотают нервы. Сами жители уже пишут открытое письмо губернатору Дмитрию Махонину: они верят только ему.