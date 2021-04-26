На виражах мусорной реформы - 2

Мусор вывозят чистые и брендированные машины. Фото: Александр Лисин

В начале апреля «Комсомолка» писала о ситуации в деревне Заимки Пермского края, жители которой намеревались обратиться к высшему должностному лицу региона из-за возможной смены мусорного оператора. Ситуация стремительно развивается: к Дмитрию Махонину с открытым письмом уже обратились работники предприятия - возчика мусора «Горнозаводский комбинат благоустройства» и жители Чусового и Лысьвы. Ниже приводим текст открытого письма.

«Уважаемый Дмитрий Николаевич! Обращаемся к Вам через СМИ, так как считаем, что только Вы можете не допустить ухудшения качества жизни в наших территориях. Мы доведены до отчаяния и не хотим возврата к прошлому. Лысьву и Чусовой можно уверенно назвать успешным примером мусорной реформы. С приходом в этот процесс «частника» - «Горнозаводского комбината благоустройства» мы, собственники жилья, по закону обязанные платить за вывоз нами же и «произведенных» отходов, наконец-то стали понимать: за что мы платим. У нас нет претензий к возчику мусора: контейнерные площадки и оставшийся около них мусор всегда убираются. Возчик всегда идет нам навстречу и при необходимости дополнительно присылает машину для очистки. Из СМИ мы с удивлением узнали о том, что местные власти планируют провести новые торги на право вывоза мусора в наших городах, возможно, «отдав» это на откуп местным МУПам, как это было раньше. Дмитрий Николаевич! Мы не знаем - зачем на ровном месте кому-то в голову пришло создавать проблемы тысячам горожан. Ведь то, как вывозили мусор раньше, мы прекрасно помним: не всегда регулярно, не всегда в срок. Сказать, что мы встревожены подобными новостями, - ничего не сказать: мы просто достигли высшей степени отчаяния, потому как прекрасно помним, как дела с вывозом отходов обстояли раньше. Просим Вас, Дмитрий Николаевич, разобраться в этой ситуации, поскольку мотивы действий местных властей нам непонятны. Всего….. подписей»

Справка:

Горнозаводский Комбинат Благоустройства осуществляет транспортировку ТКО на территории 5 лота, который включает в себя пять муниципальных округов:

• Горнозаводский МО

• Гремячинский МО

• Чусовской МО

• Лысьвенский МО

• Губахинский МО

Если в Губахе деятельность осуществляется подрядной организацией, то на остальных территориях Горнозаводский Комбинат Благоустройства работает сам.

Всего на данный момент в распоряжении ГКБ 16 мусоровозов, осуществляющих вывоз ТКО, и 2 металловоза, занимающихся вывозом КГО. Основная часть автопарка была обновлена в 2019 - 2020 годах за счет собственных средств организации с целью повышения качества обслуживания территории. Так, среди всех лотов, обслуживающих Пермский край, у ГКБ самый новый автопарк. Помимо этого, в Губахе также работают 6 машин.

Весь процесс возки компьютеризирован. Фото: Александр Лисин

На каждом мусоровозе работают по две бригады (водитель мусоровоза + оператор). Так, в осуществлении деятельности по транспортировке ТКО в Горнозаводском Комбинате Благоустройства задействованы более 80 человек.

В среднем в месяц мусоровозы ГКБ проезжают 38 593,20 км и собирают более 49 000 м куб. или 2,8 тонны ТКО.

Компания начала самостоятельно обслуживать Лысьву с июня 2020 года. С тех пор эффективность работы на данной территории выросла в несколько раз. Если еще в мае на 1 км приходилось всего 0,31 м куб, то уже в феврале данный показатель составил 1,3 м куб/км, то есть вырос более чем в 4 раза. Данный параметр один из самых простых, но в то же время показательных в оценке эффективности вывоза ТКО.

Всего: более пятидесяти подписей местных жителей Чусового и Лысьвы.