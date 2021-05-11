«Спи спокойно, братишка». Пилот разбившегося в Пермском крае мотодельтаплана умер в больнице

После падения аппарат загорелся. Фото: kp.ru и со страницы умершего ВКонтакте

- Наш мир покинул замечательный, родной человек...Паша был добрый, отзывчивый, веселый, целеустремленный. Спи спокойно братишка, мы тебя любим и помним, - написал брат погибшего в Пермском крае пилота мотодельтаплана.

Напомним, 3 мая в поле под поселком Лямино Чусовского района упал мотодельтаплан. После падения аппарат загорелся, пилоту и пассажиру едва удалось выбраться из горящей техники. Первым на месте трагедии оказался местный житель Николай, который в этот момент ехал с работы. Мужчина сразу же вызвал пожарных и скорую. А пока скорая ехала, помогал пострадавшим в аварии, поддерживал их.

На машине скорой помощи Павла и пассажира увезли в Чусовой, в районную больницу. Павел находился в тяжелом состоянии, а его пассажир - в состоянии средней тяжести.

Сообщается, что Павел умер 10 мая, он находился в больнице в состоянии комы, у мужчины было 80% ожогов тела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Прикамье упал мотодельтаплан: пострадали два человека

При падении агрегат загорелся (Подробнее...)

«Жуткая картина, люди отползали от огня». Как спасали пилота и пассажира упавшего в Пермском крае мотодельтаплана

Сейчас оба находятся в больнице (Подробнее...)