В Прикамье упал мотодельтаплан: пострадали два человека

Мотодельтаплан упал в 3,5 километрах от поселка Лямино Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В 9 часов утра в понедельник, 3 мая, в Чусовском округе, неподалеку от поселка Лямино, совершил аварийную посадку мотодельтаплан.

Фото: kp.ru

Упав на землю, агрегат загорелся.

Фото: kp.ru

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю, на борту мотодельтаплана находились два человека, детей среди них не было.

Фото: kp.ru

- Пострадавшие госпитализированы в травматологическое отделение Чусовской центральной районной больницы, - отметили в МЧС. - На месте происшествия работают сотрудники единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чусовского городского округа.