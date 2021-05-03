«Жуткая картина, люди отползали от огня». Как спасали пилота и пассажира упавшего в Пермском крае мотодельтаплана

Николай Иванцов первым подъехал к месту аварии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Жуткая картина была, - вспоминает Николай Иванцов то, что представилось ему утром 3 мая в поле под поселком Лямино Чусовского района.

Там упал мотодельтаплан, принадлежащий жителю Чусового Павлу. После падения аппарат загорелся, пилоту и пассажиру едва удалось выбраться из горящего дельтаплана.

Мотодельтаплан загорелся после падения. Фото: kp.ru

- Я ехал утром с работы, и у меня на глазах все это случилось, - рассказал Николай «Комсомолке». - Когда я подъехал, люди отползали от огня. Парни оба с ожогами и переломами, они были в шоке от случившегося с ними.

Николай сразу же вызвал пожарных и скорую. А пока скорая ехала, помогал пострадавшим в аварии, поддерживал их.

- У Павла - пилота – были очень сильные ожоги. Бензин воспламенился, и синтетическая одежда вспыхнула моментально, - говорит Николай Иванцов. – А у его пассажира был открытый перелом ноги, я ему ногу перетянул. Оба были в сознании, с Павлом я постоянно разговаривал, отвлекал его от боли. Потом еще люди подъехали, начали помогать.

На машине скорой помощи Павла и пассажира увезли в Чусовой, в районную больницу. По информации краевого Минздрава, пилот сейчас находится в тяжелом состоянии. У его пассажира состояние средней тяжести.

Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка обстоятельств аварии.