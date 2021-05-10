По сценарию историка Соколова: пермяк убил и расчленил супругу, а останки выбросил

Чтобы установить личность погибшей, полицейские обходили квартиры домов рядом с местом происшествия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Криминальная история по сценарию историка Соколова произошла в Перми в майские праздники.

Все началось с того, что 7 мая на страшную находку наткнулся обычный пермяк, походивший возле железнодорожных путей на улице Магистральной. Мужчина просто оторопел, когда увидел на земле отрезанные ноги. Он тут же позвонил в полицию и поделился увиденным с парочкой знакомых. По Перми тут же поползли слухи...

«Очень страшно, у нас маньяк появился?», «А, может, это сделали бездомные собаки?», «Около железной дороги все произошло, может, поезд стал причиной?» - делились пермяки версиями в соцсетях.

Следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой установили, что человеческие останки принадлежат женщине и начали устанавливать личность погибшей. Они звонили в каждую квартиру тех домов, что находились рядом с местом преступления и спрашивали, не пропадал ли кто-то из их соседей.

- Одновременно оперативники изучали информацию о всех пропавших без вести женщинах на территории Пермского края, - рассказали «Комсомольской правде» в полиции. – И вот в одной из пятиэтажек на улице Магистральной 53-летний хозяин квартиры на вопросы полицейских начал отвечать очень сбивчиво и неуверенно. Сказал, что его жены нет дома, что она ушла к подруге два дня назад и не вернулась.

Оперативники попросили номер телефона супруги и тут же позвонили, но звонок раздался из комнаты в квартире, где находился мужчина. Полицейские осмотрели квартиру и нашли в ванной, где пермяк расчленял свою супругу, кровь и другие предметы, указывающие на совершение преступления. Оказалось, что убийство своей 50-летней супруги пермяк совершил два дня назад, 5 мая, после чего попытался избавиться от тела.

- Ссора, в ходе которой обвиняемый причинил супруге смертельную травму, произошла на почве личных неприязненных отношений, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. –После совершения убийства злоумышленник попытался принять меры к сокрытию следов, однако его причастность к содеянному была установлена, и он был задержан.

Во время допроса обвиняемый дал признательные показания и рассказал, как все происходило. Сейчас он уже арестован, а следователи изымают доказательства, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

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