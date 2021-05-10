В Перми в майские праздники муж убил жену и попытался скрыть следы преступления

Трагедия, в которой теперь разбираются следователи, произошла в майские праздники в Кировском районе Перми. Фото: архив "КП"

В Перми арестовали 53-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве своей супруги. Трагедия произошла в майские праздники в Кировском районе Перми.

- По данным следствия, 5 мая в своей квартире во время ссоры с 50-летней супругой обвиняемый причинил ей смертельную травму, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Ссора произошла на почве личных неприязненных отношений. После совершения убийства злоумышленник попытался принять меры к сокрытию следов преступления, однако его причастность к содеянному была установлена, и он был задержан.

Во время допроса в квартире, где произошло убийство, задержанный пермяк дал признательные показания и рассказал, как все произошло. Сейчас он уже арестован, а следователи изымают доказательства, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

Напомним, двумя днями ранее жители Закамска делились в соцсетях, что рядом с железнодорожными путями на улице Магистральной были найдены отрезанные женские ноги. А сотрудники полиции обходили жителей домов по соседству и спрашивали, не знают ли они что либо о пропавшей женщине.