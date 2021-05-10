«Говорил, что ушла к подруге». В полиции рассказали, как раскололи пермяка, расчленившего супругу

Подозреваемого удалось выявить, когда полицейские проводили поквартирный обход домов рядом с местом преступления. Фото: архив "КП"

Шокирующую находку сделал 7 мая на улице Магистральной обычный прохожий. Возле железнодорожных путей мужчина наткнулся на отрезанные женские ноги, после чего тут же позвонил в полицию.

- На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и кинолог со служебно-розыскной собакой, - рассказали «КП»-Пермь» в полиции. - Было установлено, что останки принадлежат женщине, начали устанавливать личность погибшей: проводили поквартирный обход жилых домов рядом с местом преступления. Одновременно изучалась информация о всех пропавших без вести женщинах на территории Пермского края.

В одной из пятиэтажек на улице Магистральной хозяин квартиры на вопросы оперативников отвечал очень неуверенно. Сказал, что его жены нет дома, что она ушла к подруге два дня назад и не вернулась.

Сыщиков насторожила сбивчивая речь 53-летнего мужчины. Они попросили номер телефона супруги и позвонили на него, но звонок раздался из комнаты.

При осмотре квартиры полицейские нашли в ванной комнате, где мужчина расчленял свою супругу, следы крови. Сейчас пермяку уже предъявлено обвинение, суд арестовал его на два месяца.

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