Пострадавшие мать с сыном и сотрудник Росгвардии. Фото: Андрей МАТЛИН

Сегодня, 28 апреля, в Пермском гарнизонном военном суде вынесли приговор экс-сотруднику Росгвардии, который надругался над мальчиком.

- 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей и лишением воинского звания лейтенант, - зачитал приговор судья.

Шокирующая история, напомним, произошла 3 сентября 2020 года. 24-летний лейтенант Росгвардии Сухроб Еров приехал к одному из частных домов на окраине Перми, в Заозерье. Мужчина зашел в ограду дома, где увидел 11-летнего мальчика - инвалида 3-й группы. Сухроб сказал мальчишке, что заблудился и попросил его сесть в машину - показать дорогу. Разговор услышала мама ребенка. Она объяснила росгвардейцу дорогу и ушла в дом. Сухроб зашел следом за женщиной и начал к ней приставать.

Дом, где произошло преступление. Фото: Андрей МАТЛИН

Мальчишка оставался на улице, а когда услышал шум, забежал внутрь. Увидев происходящее он сказал: «Я сделаю все, только не трогай маму!». Мужчина отпустил женщину, она выпрыгнула в окно и побежала к соседям за помощью. Оставшись в доме с мальчиком, преступник совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера.

Подозреваемого задержали на выезде из Перми. Первое дело в отношении него было возбуждено еще в начале сентября – за сексуальное насилие над лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. Затем дело передали в военно-следственный комитет, где в отношении Ерова возбудили еще 2 уголовные дела за проникновение в чужое жилище и по неоконченному преступлению - покушению на сексуальное насилие в отношении матери ребенка.

Адвокат потерпевших Анастасия Шардакова рассказывала «Комсомольской правде», что на допросе росгвардеец не отрицал того, что совершил в отношении ребенка.

- В отношении проникновения в жилище Еров пояснил, что не понял, что мама ребенка махала рукой, чтобы он не заходил внутрь, - рассказывала адвокат потерпевших. - Про насилие над женщиной он говорит, что сам, добровольно, отказался от любых действий в отношении нее. А по сути он свое внимание переключил с мамы на ребенка.

Еров был военнослужащим Восточного округа Росгвардии. Он служил в Приморском крае начальником продовольственной службы тыла.

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