Три уголовных дела в отношении офицера Росгвардии, надругавшегося над 11-летним мальчиком, возбуждены в Перми

Дом, где произошло преступление. Фото: Андрей МАТЛИН

Шоковые события произошли 3 сентября. 24-летний лейтенант Росгвардии Сухроб Еров остановил свою машину возле одного из частных домов на окраине Перми.

- Он попросил моего сына сесть в машину, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» мама 11-летнего мальчика, инвалид 3-й группы. - Сказал, что заблудился. Я отказалась опустить с ним сына и показала ему направление, куда ехать. Я пошла в дом, а он за мной. Сын остался на улице.

В доме лейтенант попытался изнасиловать женщину. Зашедший в дом ребенок закричал: «Я сделаю все, только не трогай маму!». Росгвардеец отпустил женщину, а над мальчиком надругался. Женщина, убежав из дома, позвонила в полицию и рассказала о случившемся.

Подозреваемого задержали на выезде из Перми. Первое дело в отношении него было возбуждено еще в начале сентября – за сексуальное насилие над лицом, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Затем дело передали в военно-следственный комитет. Сейчас военные следователи возбудили еще 2 уголовные дела за проникновение в чужое жилище и по неоконченному преступлению - покушению на сексуальное насилие в отношении матери ребенка.

- Он не отрицает того, что совершил в отношении ребенка, - рассказала «Комсомольской правде» Анастасия Шардакова, адвокат потерпевших. - В отношении проникновения в жилище сказал, что не понял, что мама ребенка махала рукой, чтобы он не заходил внутрь. Про насилие над женщиной он говорит, что сам, добровольно, отказался от любых действий в отношении ее. А по сути он свое внимание переключил с мамы на ребенка.

Сейчас пройдет психиатрическая экспертиза в отношении насильника. Если его признают вменяемым, будет предъявлено обвинение по всем уголовным делам. Ерову может грозить срок до 20 лет.

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