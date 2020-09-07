«Я сделаю все, только не трогай маму». В Перми офицера Росгвардии подозревают в сексуальном насилии над 11-летним мальчиком

Дом, где произошло преступление. Фото: Андрей МАТЛИН

Днем в четверг, 3 сентября, около одного из частных домов на окраине Перми остановилась белая иномарка. Из нее вышел 24-летний молодой человек атлетического телосложения в форме сотрудника Росгвардии.

- Он попросил сына сесть в машину, - рассказывает мама 11-летнего мальчика. - Сказал, что заблудился. Я не разрешила, и тогда этот человек схватил меня и потащил в дом, начал снимать с меня одежду. В этот момент забежал сын, сказал, что сделает все, что он скажет, лишь бы он меня не трогал.

Мужчина отпустил женщину, она выпрыгнула в окно и побежала к соседям за помощью. Оставшись в доме наедине с мальчиком, преступник совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера. От происходящего проснулась 4-летняя сестра мальчика.

- Но она ничего не поняла - маленькая еще, - продолжает женщина. - Соседи мне не открыли, а когда я вернулась в дом, этот извращенец уже уехал. Я позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Подозреваемого задержали на выезде из Перми. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что по данному факту проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства.

- В случае установления вины военнослужащего, он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, - отметили в ведомстве. - Командование окажет всестороннюю помощь следствию в сборе объективной информации по данному факту.