«Босая бежала по снегу». Выжившую на пожаре в Пермском крае девочку возьмет под опеку тетя

экспертам предстоит выяснить причины пожара. Фото: СУ СКР по Пермскому краю и архив погибшей семьи.

В небольшом селе Перемское в Добрянском районе сегодня ночью случилось страшное горе. В пожаре в частном доме погибла почти вся семья Копынцевых. Чудом удалось выжить лишь старшей дочери.

Пожар начался ночью, когда вся семья спала. Пламя в деревянном доме быстро распространилось по комнатам. Когда на место приехали пожарные, дом был уже полностью охвачен огнем. Разбирая завалы, спасатели обнаружили тела четырех человек: 31-летнего Юрия, его 28-летней супруги Галины и их двоих детей (трехлетнего мальчика и годовалой девочки). 7-летней Ксюше каким-то чудом удалось выбраться из дома.

- Я не знаю, как ей удалось спастись, - рассказывает сестра погибшей женщины Марина. – Она прибежала босая к соседям. Я только утром обо всем узнала. Девочка сейчас у других родственников, ее хотели забрать в приют, но мы бы не хотели ее отдавать. Я хочу взять ее под опеку. У меня у самой четверо детей, но мы справимся, подтянем ее к школе. Ей в этом году в 1 класс нужно идти, но ее не берут.

Нигде не работали и жили на пособия

В Перемском все друг друга знают, и жуткая новость быстро разошлась по округе. Знакомые семьи рассказывают, что семья была неблагополучной. Родители нигде не работали, жили на пособия. Юрий несколько недель проработал на пилораме, а потом не вышел. Соседи говорят, что накануне они снова выпивали.

- Я Гале сколько раз говорила бросать пить, но она отмахивалась и просила не лезть в их жизнь, - сквозь слезы говорит сестра. – Вот такая беда случилась. Но все равно она старалась, дети чистые у нее были, в садик ходили, а младшая с ней дома. Они состояли на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

Следователи возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех человек на пожаре по статье: «Причинение смерти по неосторожности двух и более лицам».

- При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления - нет, - сообщает СКР по Пермскому краю.

Теперь экспертам предстоит выяснить причины пожара.

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