В Пермском крае на видео попали последние секунды жизни 12-летнего школьника

Фото: паблик Подслушано Чернушка/ВКонтакте

В Пермском крае на камеру видеорегистратора попали последние секунды жизни 12-летнего школьника. На кадрах видно, как мальчик садится на велосипед и начинает переезжать дорогу, как вдруг его на большой скорости сбивает автобус. К сожалению, от полученных травм маленький велосипедист скончался на месте.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в Чернушке на улице Пушкина.

- В 17.50 автобус "ПАЗ" совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, который, по предварительной информации, в нарушение правил ПДД двигался по проезжей части на велосипеде в зоне видимости пешеходного перехода. В результате аварии мальчик получил смертельную травму. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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