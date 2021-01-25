«Не успел выйти». В Пермском крае трагически погиб 19-летний парень

Погибший Даниил. Фото из соцсетей

В Пермском крае трагически погиб 19-летний парень. Следователи проводят проверку.

Трагедия произошла ночью 24 января в Чердыни. Около 4.00 в одном из деревянных домов произошло возгорание. По предварительной версии, загорелся электрообогреватель. Люди стали выбегать из горящего здания, побежал и 19-летний Даниил.

- Но на улицу парень выйти не успел, родные видели, что Данил уже выбегал, но, вероятнее всего, парень решил постараться потушить огонь и спасти дом. Он надышался дымом, потерял сознание и погиб. Тело молодого человека нашли в ванной, - рассказал "КП" источник, близкий к ситуации.

По факту произошедшего следователи начали проверку.

- Назначена экспертиза по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщил руководитель Чердынского межрайонного следственного отдела Дмитрий Пауль.

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