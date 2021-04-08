Подписчики откликнулись на «беду» пермячки и перевели ей по 500, а кто-то 10 и даже 20 тысяч рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

- В субботу я сначала не смогла зайти на свою страничку в Instagram, а потом мой телефон просто раскалился: звонили друзья, родные и знакомые и спрашивали, что случилось с моим пятилетним сыном, - рассказала «Комсомолке» 34-летняя пермячка Лидия.

Переводили 500, 1000 и даже по 20 тысяч рублей

Женщина работает менеджером в одной из пермских компаний и ведет свою страничку в Instagram, где выкладывает фото и короткие видео о своей жизни. У нее примерно две тысячи подписчиков, около ста из которых – родные и друзья, которые знают ее лично. Остальные – подписчики.

3 апреля на странице Лидии неизвестный разметил пост о том, что ее пятилетнего сынишку сбила машина, что ребенок лежит в реанимации и ему срочно требуется кровь и деньги на лечение. В качестве доказательства к посту были приложены копии паспорта, свидетельства о рождении и СНИЛС. А внизу размещены банковские реквизиты.

И подписчики откликнулись на «беду» пермячки. Кто-то перевел 500 рублей, кто-то тысячу, а кто-то 10 и даже 20 тысяч рублей.

- Я когда увидела эту свою страницу, мало сказать, что расстроилась, - говорит Лидия. – Несколько раз пыталась зайти на нее, но мошенники привязали мой Instagram к другой электронке и к другому номеру телефона. Поэтому пришлось писать в службу поддержки, чтобы мне вернули доступ. Прошло четыре дня, но пока единственное, что мне сделали – это удалили эти посты. Жду, когда откроют доступ. Я так до сих пор и не могу понять, где взломщики взяли наши документы. Я отправляла по электронной почте в банк свидетельство о рождении и паспорт, получается, взломали и мою почту? Но СНИЛС ведь нигде не светился. В общем, вопросов больше, чем ответов.

Вернуть переводы не удалось

В полицию женщина обращаться не стала, да и не является она потерпевшей в данной ситуации. Пострадали те люди, которые решили оказать ей благотворительную помощь в ее «виртуальной беде».

- Когда я объяснила им, что мою страницу взломали и деньги они перевели мошенникам, подписчики обратились в банк, чтобы попытаться вернуть деньги, но сделать это не удалось. Им объяснили, что перевод был совершен добровольно. Но карту, на которую пересылались деньги, «на заметку» в банке взяли, - объясняет пермячка.

- Взломы страниц в социальных соцсетях – в Instagram, Вконтакте – в последнее время очень часты и потерпевших у нас много, - рассказал «КП» заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничеств и имущественных преступлений, совершенных с использованием информационных телекоммуникационных технологий УУР ГУ МВД России по Пермскому краю Степан Коневцев. – Преступления совершаются дистанционно с использованием техники и минимальных познаний. Никто не подглядывает ваши логины и пароли, информация о них «утекает» сеть, когда люди выходят в интернет с незащищенных антивирусом устройств. В результате этого появляется вероятность того, что на мобильное устройство проникает вирус. Он считывает, копирует данные и передает тому, кто этот вирус создал. И когда у владельца вируса появляется информация о вашем логине и пароле, он заходит и начинает пользоваться вашей страницей как ее собственник. Начинаются рассылки друзьям-знакомым с просьбой помочь материально.

Как не стать жертвой мошенников

Как защититься, кроме того, как установить антивирусную программу на свои гаждеты? У многих социальных сетей есть допзащита, которая дает возможность зайти на личную страничку только после получения смс. Но многие пользователи этой функцией не хотят пользоваться и этим подвергают страницу возможному взлому.

- Еще один из способов защитить свою страницу – это не использовать один пароль для всех интернет-ресурсов и менять его не реже, чем раз в один-два месяца, - объясняет Степан Коневцев. – К слову сказать, мошенники вручную ваш пароль не подбирают. Для этого устанавливается программа, и машина все делает автоматически сама.

Ну и, конечно, после того, как вы увидели пост с просьбой помочь другу, не стоит поддаваться первоначальному порыву и сразу переводить ему деньги. Для начала стоит взять телефон и просто позвонить ему, чтобы убедиться, что помощь действительно нужна. Если подобной просьбы не было, следует обратиться в службу поддержки соцсети.

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