В Пермском крае зарегистрирован всплеск преступлений в сфере IT-технологий. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Новые технологии, появившиеся в последние годы, серьезно меняют и криминогенную обстановку. Каждое третье преступление совершается с помощью IT-технологий. Краж, угонов и грабежей становится в разы меньше. Зато современных мошенников не перестают интересовать денежные средства, хранящиеся на банковских картах граждан.

- К примеру, за 8 месяцев 2020 года количество подобных мошенничеств увеличилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - рассказал начальник отдела УУР регионального МВД подполковник полиции Роман Теплоухов.

Начальник отдела УУР ГУ МВД России по Пермскому краю Роман Теплоухов провел пресс-конференцию в прямом эфире в Instagram.

Чего не стоит делать, чтобы обезопасить свои денежные средства и не позволить мошенникам их похитить?

Sale и подарки

Один из лидеров в способах мошенничества – это любыми способами заставить человека приобрести товары в сети интернет. Чтобы прикарманить чужие деньги, злоумышленники создают сайты-клоны и начинают всеми возможными способами завлекать покупателя: снижать цену на товар, проводить акции, сообщать об ограниченном количестве товара или «дарить» дополнительные подарки.

- Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно проверить отзывы о конкретном сайте в интернете, - советует Роман Теплоухов. - Они не должны быть сплошь хвалебными или написанными под копирку. Также можно проверить продавца на сайте налоговой инспекции. Не отличается ли сфера его деятельности по продаже товара от разрешенной. Нелишним будет и проверить адрес организации в одном из сервисов городских карт. Существует ли вообще такой адрес? Если закралось хоть малое зерно сомнения, лучше откажитесь от такой покупки.

Какие сайты гарантируют прозрачность сделки?

При покупке товаров на сайтах Юла и Авито, вы отчасти застрахованы от мошенничества. Важно только внимательно прочитать правила гарантированной сделки. Но этих сайтах разработаны встроенные мессенджеры, с помощью которых покупатель и продавец имеют возможность вести полноценный диалог: задавать вопросы, обмениваться фотографиями.

Что должно насторожить покупателя? Отличить злоумышленника от добросовестного продавца можно, если тот всеми возможными способами пытается перевести ваш диалог в другой мессенджер: Telegram, WhatsApp, Viber или любой другой. Причина в том, что специализированные сайты по продаже товаров и услуг будут блокировать поддельные ссылки на оплату, а другие мессенджеры этого сделать не смогут.

Немало предложений о продажах сейчас в Instagram или Вконтакте, но в этих случаях вы будете переводить свои средства на счета людей, которые вам неизвестны. И полицейские объясняют, что никаких гарантий того, что вы получите заказанный у них товар, у вас нет.

Не храните компромат в переписке

Взломали страницу в соцсетях – это тоже один из видов мошенничества. В данном случае вашу страницу злоумышленники используют с одной единственной целю – выманивать деньги у ваших знакомых. Специально никто из хакеров не сидит и не взламывает вашу страницу, это делает специальная программа.

Однако важно помнить, что если хакеру станут доступны ваши конфиденциальные данные - фото или переписка, то вас могут потом шантажировать. Чтобы такого не случилось, не стоит хранить не подлежащую огласке информацию в сети и соблюдать правило гигиены при использовании мессенджеров: менять свой пароль раз в квартал. Хотя бы на одну цифру или букву.

Банки не сообщают клиентам о кражах

В последнее время полицейские в Прикамье отмечают резкий всплеск краж с банковских карт. Это происходит во время телефонного разговора человека с неизвестными лицами.

- Человек, к примеру, видит на своем телефоне номер абонента из Москвы и проникается к нему доверием, - объясняет подполковник полиции. – Потом собеседник сообщает, что он – сотрудник банка и звонит, так как только что с банковской карты человека были украдены деньги. И чтобы их вернуть, нужно действовать под его руководством.

Важно запомнить, что ни одна служба безопасности банка не звонит своим клиентам. Таким способом действуют только мошенники, нацеленные на кражу ваших средств. Если вы поддались на их уговоры и назвали все, что они просили, то залогом возврата похищенных средств может стать скорейшее обращение в банк. Либо по телефону, указанному на обратной стороне карты, либо нужно скорей добраться до офиса банка.

Страдают и организации

В последнее время мошенники стали похищать средства не только с карт физических лиц, но и со счетов организаций.

- Для этого необходимо защитить компьютер в бухгалтерии от проникновения от посторонних лиц, - советует Роман Теплоухов. – На нем должны работать только с программой 1С Бухгалтерия и с удаленным доступом к банку.

Можно ли вернуть украденные деньги?

Сценарии разные. Если средства переведены на счет организации, то требуется обратиться с претензией к продавцу. Если на карту физлица, то в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проведут разбирательство и попытаются их вернуть. Важно помнить, что если деньги были украдены давно, то шансов вернуть их очень мало.