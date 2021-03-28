«Ваша карта заблокирована». Пермские полицейские рассказали о новой разновидности телефонного мошенничества

Иногда телефонные мошенники просят абонента подойти к банкомату и там совершить несколько манипуляций, в результате которых со счета жертвы будут похищены деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, когда мобильные телефоны есть у всех - от ребенка до пенсионера - случаи телефонного мошенничества растут с каждым годом. В сети телефонных мошенников «попадаются» пожилые или доверчивые люди.

Потерпевшие, приходя писать заявления, как под копирку объясняют, что им поступили телефонные звонки от якобы сотрудников службы безопасности банков, которые убедили их, что существует угроза лишиться средств, поэтому их нужно снять и перевести на безопасный счет в другом банке.

В полиции говорят, что необходимо спокойно и взвешенно принимать решения о переводе денежных средств. Сотрудники служб безопасности банков никогда не звонят с предложениями о переводе денежных средств на резервные или безопасные счета, не запрашивают кодов и паролей. И если по телефону просят предоставить любую информацию о банковской карте, необходимо отказаться от ведения дальнейших переговоров.

- А недавно в арсенале мошенников появилась новая разновидность телефонного мошенничества - «Ваша карта заблокирована», - предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - На мобильный телефон приходит СМС о блокировке карты, начислении денежных средств либо о списании комиссии за неуплату кредита. Для подтверждения или отмены операции необходимо связаться по указанному в сообщении номеру.

На другом конце провода трубку снимает мошенник. Основная его цель напугать жертву и заставить скорее совершить нужное действие, мошенники придумывают разные сценарии. Говорят, что банк заблокировал счет, начислил штраф за кредит или что проведена подозрительная операция.

Далее злоумышленник просит продиктовать номер карты и трехзначный код, указанный на обратной стороне. После чего на номер телефона жертвы поступает СМС с кодом. Преступник, поторапливая ни о чем не подозревающего гражданина, просить назвать полученный код. В некоторых случаях телефонные мошенники просят абонента подойти к банкомату и там совершить несколько манипуляций, в результате которых со счета жертвы будут похищены деньги.

В других случаях мошенник сам звонит жертве. Номер входящего звонка очень похож на номер банка, а звонящий представляется «сотрудником службы безопасности банка». Мошенник сообщает о сомнительном переводе денежных средств с банковской карты либо о сбое системы.

Преступник спрашивает у абонента подтверждение по данному переводу. Получив отказ, он предлагает отменить данную операцию, однако для этого он просит у вас полные данные карты, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн. Это нужно якобы «для сохранности ваших денег».

Результат в обоих случаях не заставит себя долго ждать – деньги с карты перейдут на счет мошенников.

Чтобы избежать подобного рода преступлений необходимо:

При поступлении подобных смс ни в коем случае не сообщайте персональные данные неизвестным лицам. Даже если они представляются сотрудниками банка;

При получении сообщений от банков, мобильных операторов о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию;

Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам;

Сразу завершайте разговор.