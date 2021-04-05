Соньку Золотая ручка расчленили под стихи Маяковского. Что взбесило зрителей в пермской "Кармен" Константина Богомолова

Партию Кармен исполнила Наталья Ляскова. Фото: Никита и Андрей Чунтомовы

- Очень специфическая постановка, - деликатно выразились театральные критики о премьере «Кармен» в Пермском театре оперы и балета. Причем, к музыкальной части спектакля вопросов нет. И приглашенные солисты, и пермские артисты, и оркестранты блестяще справились с поставленной задачей. Зрители даже попросили создать концертную версию оперы в постановке дирижера Филиппа Чижевского.

Эдакая «Сонька Золотая ручка»

Но вот режиссерские идеи Константина Богомолова одних заставили смеяться, других - негодовать. «Такой Кармен вы еще не видели», - обещал режиссер задолго до премьеры.

И в самом деле, не видели. Взяв за основу классический сюжет, Константин Богомолов перенес действие оперы в Одессу, где Кармен стала еврейкой с Молдаванки, эдакой «Сонькой Золотая ручка». А сам спектакль превратился в эпатажное шоу. Если в предыдущей версии «Кармен», поставленной в Перми в 2005 году, на сцене появились писсуары, символизирующие солдатскую казарму, то у Богомолова Кармен пела свою арию, достав из-под юбки нечто вроде женского тампона. А в финале героиня погибает под звуки бензопилы.

Опера сопровождалась титрами. Фото: Екатерина Пестерева.

«Спектр – от восторга до ненависти»

Мнение публики разделилось - одни рукоплещут «свежему взгляду на нафталинную оперу», другие ругают режиссера за издевательство над классикой.

«Это похоже на попытку вернуть оперу туда, где она начиналась, считаясь «низким» жанром на потребу публике», - высказался один из пермских музыкантов.

- Для меня «Кармен» Боголомова - интересный социальный эксперимент, - отметила главный редактор ИД «Компаньон» Юлия Усольцева. - Очень интересно смотреть, какую разную реакцию опера вызвала у публики. Редко бывает такой спектр - от восторга до ненависти. Я где-то посередине: меня ничего не шокировало и не вызвало отвращения, но и восторженности нет. Но возник вопрос уместности и смысловой нагрузки. Такое чувство, что Богомолов сам ориентируется на эту «высоконравственную публику», которая до сих пор охает и ахает при виде голого тела в театре. Но мне лично эти моменты не понравились, вызвали отторжение именно из-за чувства заигрывания с публикой. Условно, когда в «Жанне на костре» в финальной сцене певица полностью голая на сцене, то это не выбивается, смотрится очень органично, понятно, зачем это сделано. А в «Кармен» просто ради хайпа и троллинга.

Неоправдавшиеся ожидания

Возможно, назови Константин Богомолов свой спектакль «Кармен ХХ века», такого бы неприятия у части публики не возникло. У режиссера есть право на собственный взгляд. Но зрители шли на одну из самых популярных в мире опер, а получили слоеный пирог из капустника, аллюзий на знаменитые произведения, стихов Маяковского, мыслей о феминизме и толерантности. И все это на фоне великолепной музыки Бизе.

Опера шла на французском – языке оригинала, а драматические диалоги, написанные самим Богомоловым, - на русском. Над сценой время от время появлялись забавные титры, разумеется, не имеющие никакого отношения к тому, что в данный момент исполняли певцы. К примеру: «Она боролась за права женщин и просила называть себя Карвумен, или «Поет хор одесского морского порта имени товарища Кехмана».

Кстати, сам «товарищ Кехман» - художественный руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета – находился в этот момент в зале, он приезжал в Пермь на премьеру «Кармен». Разумеется, прибыла на премьеру и жена Богомолова – Ксения Собчак.

«Какое же это прекрасное чувство, сидеть в зале и гордиться своим мужем. Непрекращающиеся овации и восторг на премьере оперы «Кармен»!!! Видеть восторг зала и понимать, что ты живешь с человеком не просто очень одаренным, а меняющим правила игры в искусстве. …Люблю. Горжусь. Полный восторг», - написала Ксения Собчак у себя в Инстаграме.

На самолете - на премьеру

Вообще, москвичей в зале было немало. Специально под них цены на премьерный спектакль подняли до 12 тысяч рублей.

- Это приемлемо для тех людей, кто может себе позволить прилететь на самолете в Пермь, снять гостиницу и пойти в театр, - рассказала Алла Платонова, директор по развитию Пермского театра оперы и балета. - Мы учитываем состав этой аудитории и даем им возможность поддержать театр, чтобы последующие спектакли были более доступны для пермяков.

Константин Богомолов на премьере. Фото: Андрей Чунтомов.

Кстати, сам Богомолов за постановку получил гонорар в 1,3 миллиона рублей.

После премьеры с открытым письмом к Константину Богомолову обратился Алексей Хорошев, художник по свету Пермского оперного театра, дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска»:

«Хочу донести до вас ту душевную рану, которую нанес мне и близким мне людям ваш спектакль и особенно финальная сцена, где стихи великого солнечного поэта, цельные и самоубийственные в своей искренности и мощи, оказались буквально искромсаны бензопилой, разъяты на кровоточащие ошметки и скормлены - вложены в уста маньяку Соколову и бедолаге Хозе», - в частности, написал Алексей Хорошев.

Сам же Константин Богомолов изложил свою позицию в Фейсбуке:

«Назло дуракам выкладываю пьяную сцену и сегодняшние поклоны. Успех и доказательство того, что жизнь, дыхание сценического счастья и свободы, переживаемых артистами, вовлеченность публики, увлекательность истории вкупе с виртуозностью исполнения, - важнее «правил», возмущений хранителей пыльной вечности и тем паче амбиций обиженных жизнью сумеречных критиков».