Эпатажная премьера: Константин Богомолов поставил в Перми "Кармен"

Опера сопровождалась титрами. Фото: Екатерина Пестерева.

- Очень специфическая постановка, - деликатно выразились театральные критики о премьере «Кармен» в Пермском театре оперы и балета, которая состоялась 3 апреля. Причем, к музыкальной части спектакля вопросов нет. И приглашенные солисты, и пермские артисты и оркестранты блестяще справились с поставленной задачей. Зрители даже попросили создать концертную версию оперы в постановке дирижера Филиппа Чижевского.

Но вот режиссерские идеи Константина Богомолова одних заставили смеяться, других негодовать. «Такой Кармен вы еще не видели», - обещал режиссер задолго до премьеры.

И в самом деле, не видели. Взяв за основу классический сюжет, Константин Богомолов перенес действие оперы в Одессу, где Кармен стала еврейкой с Молдаванки. А сам спектакль превратился в эпатажное шоу. Если в предыдущей версии «Кармен», поставленной в Перми в 2005 году, на сцене появились писсуары, символизирующие солдатскую казарму, то у Богомолова Кармен пела свою арию, достав из-под юбки нечто вроде женского тампона. А в финале героиня погибает под звуки бензопилы.

«Это похоже на попытку вернуть оперу туда, где она начиналась, считаясь «низким» жанром на потребу публике», - высказался один из пермских музыкантов.

Опера шла на французском – языке оригинала, а драматические диалоги, написанные самим Богомоловым, - на русском. Над сценой время от время появлялись забавные титры. К примеру: «Поет хор одесского морского порта имени товарища Кехмана». Кстати, сам «товарищ Кехман» - художественный руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета – находился в этот момент в зале, он приезжал в Пермь на премьеру «Кармен». Разумеется, прибыла на премьеру и жена Богомолова – Ксения Собчак.

Ксения Собчак за кулисами театра. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

«Какое же это прекрасное чувство, сидеть в зале и гордиться своим мужем. Непрекращающиеся овации и восторг на премьере оперы «Кармен» !!! Видеть восторг зала и понимать, что ты живешь с человеком не просто очень одаренным, а меняющим правила игры в искусстве. …Люблю. Горжусь. Полный восторг», - написала Ксения Собчак у себя в Инстаграме.

Вообще, москвичей в зале было немало. Специально под них цены на премьерный спектакль подняли до 12 тысяч рублей.

- Это приемлемо для тех людей, кто может себе позволить прилететь на самолете в Пермь, снять гостиницу и пойти в театр, - рассказала Алла Платонова, директор по развитию Пермского театра оперы и балета. - Мы учитываем состав этой аудитории и даем им возможность поддержать театр, чтобы последующие спектакли были более доступны для пермяков.

Кстати, сам Богомолов за постановку получил гонорар в 1,3 миллиона рублей.

После премьеры с открытым письмом к Константину Богомолову обратился Алексей Хорошев, художник по свету Пермского оперного театра, дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска»:

«Хочу донести до вас ту душевную рану, которую нанес мне и близким мне людям ваш спектакль и особенно финальная сцена, где стихи великого солнечного поэта, цельные и самоубийственные в своей искренности и мощи, оказались буквально искромсаны бензопилой, разъяты на кровоточащие ошметки и скормлены - вложены в уста маньяку Соколову и бедолаге Хозе», - в частности, написал Алексей Хорошев.