Семь образов пермской Кармен. Как в городе ставили популярную оперу

Филипп Чижевский и Константин Богомолов во время репетиции "Кармен". Фото: Андрей Чунтомов.

В Пермь опять полетят самолеты со столичными зрителями. Их привлекает громкая премьера - с 3 по 7 апреля в Пермском театре оперы и балета представят «Кармен» (16+). Поставил оперу Жоржа Бизе режиссер Константин Богомолов, дирижер - Филипп Чижевский.

Режиссер восстановил первую, поставленную еще при жизни Бизе, версию оперы, в которой звучали диалоги. После смерти композитора острые диалоги были заменены на речитативы, чтобы разговоры главных героев не мешали публике наслаждаться музыкой. А сейчас для пермской «Кармен» были написаны диалоги на русском языке.

- Константин Богомолов создал их на основе французского либретто, сохранив сюжетную линию и дополнив текст новыми деталями, - рассказали в театре.

Над постановкой работают несколько составов солистов. Кроме пермяков, будут и приглашенные артисты. В том числе партию Хосе в одном из спектаклей исполнит солист Большого театра Арсений Яковлев-Рудовский, Эскамильо - приглашенный солист Мариинского и Большого театров Павел Янковский. А в главной роли - единственная исполнительница, партию Кармен будет петь солистка Пермской оперы Наталия Ляскова.

- Моя Кармен далека от традиционных трактовок образа героини Бизе, - говорит Наталия Ляскова. - Для меня Кармен - это, в первую очередь, не страсть и бунтарство, а сильный характер. Она одна из тех, кто видит цель и не видит препятствии .

История пермских постановок

Накануне премьеры мы решили вспомнить предыдущие постановки «Кармен» в Перми.

1898 год

В конце XIX века пермская публика увлеклась оперными постановками. Работой оперного театра руководила Театральная городская дирекция.

- В сезон ставилось более 30 опер (отечественных и зарубежных), на репетиции в среднем отводилось по пять дней, - рассказывает театровед, кандидат культурологии Галина Ивинских. - В 1898 - 1899 годах театр поставил 35 опер.

Самой популярной из них стала «Кармен». Она выдержала за этот сезон 8 показов. Напомним, в Перми тогда жило около сорока тысяч жителей. И далеко не все из них были театралами. Ставилась «Кармен» и в следующем сезоне. Но в 1902 году деятельность театральной дирекции была прекращена. И в Пермь просто приезжали антрепризные труппы.

1928 год

С января по апрель 1928 года в Пермском городском театре работала приглашенная оперная труппа. За три с половиной месяца она дала 70 спектаклей, в том числе и «Кармен». Но классические оперы вызвали негативную реакцию критики - за «классово-чуждые настроения». И труппа покинула город.

1944 год

Война подходила к концу. Эвакуированные артисты Ленинградского театра имени Кирова уехали в родной город. А пермский театр вернулся на свою сцену. Послевоенный сезон назвали «вторым рождением театра». Одной из первых опер, поставленных в 1944 году, стала «Кармен».

1959 год

Главный режиссер оперного театра Иосиф Келлер за 30 лет работы в Перми поставил более 50 спектаклей. В 1959 году он поставил и оперу «Кармен». А в 1960 году впервые главную партию исполнила молодая певица Клавдия Кудряшова, приехавшая в Пермь из Белоруссии.

- Я спела здесь «Кармен» для пробы и была поражена - публикой, шквалом любви, - говорила позже певица.

И на долгие годы Кудряшова стала «пермской Кармен». В театре рассказывают, что, работая над образом Кармен, она буквально «замучила» балерину Нину Дьяченко, которая танцевала цыганку и согласилась консультировать певицу.

- Бывало и так: жара, все отдыхать идут, на пляж, а Кудряшова с кастаньетами работает, ведь важно, чтоб в такт все звучало, и чтоб руку ставить по-цыгански, а не как в гопачке, и чтоб юбка «ходила», как надо, - вспоминают в театре.

1974 год

Новая постановка «Кармен», а в главной партии вновь Клавдия Кудряшова.

Певица Клавдия Кудряшова - "Пермская Кармен". Постановка 1974 года. Фото из архива театра оперы и балета.

- Мой каждый день начинается со слов: что я положила сегодня на алтарь Кармен? Это - не суесловие. Это - смотр своих сил, который обязан делать актер, приступая к работе над образом, - из воспоминаний Клавдии Кудряшовой о работе над образом Кармен.

Она играла пылко и страстно, не ограничивая себя в чувствах. А в одном из гастрольных спектаклей ее партнеру по спектаклю пришлось оказать медицинскую помощь, потому что Кудряшова-Кармен по-настоящему укусила его за палец.

2005

В 2005 году за «Кармен» взялся Георгий Исаакян, в то время художественный руководитель пермского театра. Его постановка была намеренно эпатирующей. Действие происходило в низкопробной таверне, в которой Кармен работала певицей. Никаких испанских юбок и вееров - героиня представала перед зрителями в ярко-красном мини-платье, с бильярдным кием в руках. А на сцене были установлены казарменные унитазы.

"Кармен" Георгия Исаакяна была намеренно эпатирующей. Фото из архива театра оперы и балета.

- «Кармен» рассказывает о столкновении абстрактного «мужского» и «женского» начал, - так объяснял свою постановку режиссер.

КСТАТИ

О ЧЕМ СЮЖЕТ

Сюжет оперы основан на новелле Проспера Мериме. Сержант Хосе – единственный из солдат, кто не обращает внимания на красавицу-цыганку Кармен, работающую на табачной фабрике. Но когда та попадает под стражу за нападение с ножом на другую работницу, Хосе поддается ее чарам и помогает сбежать.

Из-за любви к Кармен он бросает армию и примыкает к контрабандистам. Но сама Кармен не долго остается с Хосе – она влюбляется в тореадора Эскамильо. И тогда Хосе убивает неверную возлюбленную.