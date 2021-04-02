Билеты на пермскую «Кармен» продавали по 12 тысяч рублей

Дирижер Филипп Чижевский и режиссер Константин Богомолов во время репетиции "Кармен". Фото: Андрей Чунтомов.

Завтра, 3 апреля в Пермском театре оперы и балета состоится премьера оперы «Кармен». Сейчас идут последние приготовления. О том, кто приедет в театр на премьеру и насколько доступны спектакли для пермяков, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) Алла Платонова, директор по развитию театра.

Алла Платонова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Зал в связи с ограничениями по коронавирусу мы заполняем на 75 процентов. 3 апреля в театре ожидается много московских гостей, и именно на этот день быстрее всего были раскуплены билеты. Мы заранее понимали, что москвичам удобно прилететь в Пермь именно в субботу, чтобы в понедельник оказаться у себя дома, и прогнозировали эту ситуацию. Об этой премьере мы сообщали еще в 2020 году, и заявки к нам поступали заранее, в том числе от туристических групп.

- Театр делает ставку на московского зрителя?

- Нет, просто так совпали планы постановщика, что премьера состоится в субботу. В воскресенье и следующие дни в зале будут преимущественно пермяки.

- Какова цена билетов на «Кармен»?

- Самыми дорогими были билеты на 3 апреля – в партере до 12 тысяч рублей. А на следующие спектакли максимальная цена - 5 тысяч. Такие же цены были на «Жанну на костре» и другие события Дягилевского фестиваля. Это приемлемо для тех людей, кто может себе позволить прилететь на самолете в Пермь, снять гостиницу и пойти в театр. Мы учитываем состав этой аудитории и даем им возможность поддержать театр, чтобы последующие спектакли были более доступны для пермяков. На 6-7 апреля цена на билеты начинается от 200 рублей.

- В СМИ прошла информация о том, что гонорар Константина Богомолова за постановку «Кармен» составил 1,3 миллиона рублей. Это нормальная плата для режиссера?

- Все относительно. Если сравнивать с Робертом Уилсоном, поставившим в нашем театре «Травиату», - это небольшая плата, а если сравнивать, условно говоря, со мной, если бы вдруг я ставила спектакль – это была бы космическая сумма. Когда мы приглашаем в качестве режиссера человека, известного своими яркими неординарными постановками, то понимаем, что сумма гонорара не может быть скромной.