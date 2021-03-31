Штормовое предупреждение 31 марта 2021 года в Прикамье: синоптики рассказали, когда в Перми улучшится погода

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В Прикамье МЧС распространило штормовое предупреждение. Действительно, стихия никак не угомонится: сначала из-за первой оттепели с крыш стал сходить снег и лед, и в регионе стали происходить ЧП с жертвами и пострадавшими. А вот теперь в Прикамье переместился циклон и принес с собой сильный ветер. И жители края уже выкладывают фотографии и видео его последствий в соцсетях. Ночью ветер грозит еще больше усилиться.

- В ночь на 1 апреля порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, - предупредили в структуре МЧС Прикамья. - О штормовом предупреждении и соблюдении требований безопасности сообщите родным и знакомым.

Спасатели МЧС дали краткие рекомендации, как действовать, если стихия застала вас врасплох.

- Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или в близлежащем здании, - советуют спасатели. - Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам. Держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев. Возможны падения конструкций и деревьев, обрывы проводов, увеличение числа ДТП. Рекомендуем не находиться возле деревьев, конструкций, линий электропередач. Избегайте парковки транспорта рядом с ними.

И еще раз напоминаем: штормовое предупреждение – это не шутки, и следует прислушаться к советам спасателей.

Тем более, что кроме сильного ветра к нам придут и обильные снегопады.

- В ночь на 1 апреля зона осадков сместится на юг края, здесь ожидается сильный мокрый снег, - предупреждают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. - В районе Октябрьского за сутки может выпасть до 20 мм осадков. В таком случае, это будет самый сильный снегопад в Пермском крае за весь холодный период 2020-2021 годов. В Перми утром 1 апреля также ожидается сильный мокрый снег, затем осадки прекратятся, и к вечеру потеплеет до +3 градусов.