Девочек пришлось откапывать прохожим: в Пермском крае двух школьниц завалило снегом, упавшим с крыши

Снежная лавина накрыла двоих девочек. Фото: ВКонтакте "Подслушано Злой Кудымкар".

Снежная лавина, сошедшая с крыши одноэтажного кирпичного здания, в котором расположен офис Ростелекома, завалила двух девочек-школьниц. ЧП произошло в Кудымкаре днем 30 марта, на улице Свердлова, 58А, недалеко от школы №8.

Школьницы застряли в снегу и не могли самостоятельно выбраться. На помощь детям пришли прохожие, они откапывали девочек лопатами. По информации очевидцев, с детьми все в порядке, они отделались лишь испугом.

Детей откапывали прохожие. Фото: ВКонтакте "Подслушано Злой Кудымкар".

Фотографии произошедшего появились в соцсетях. В комментариях местные жители написали: «В данном месте только два варианта, где можно пройти - это дорога, что тоже опасно, и данная тропинка под крышей этого здания. Почему каждый год на этой крыше висят глыбы снега и опасно проходить? Ведь все знают, что там люди ходят. Почему владелец здания не организовывает уборку снега с крыши вовремя?».

Фото: ВКонтакте "Подслушано Злой Кудымкар".

Ситуацию прокомментировали в администрации города Кудымкара:

- Факт схода снега с крыши здания, принадлежащего ПАО «Ростелеком», подтвердился. Территория вокруг здания не огорожена сигнальной лентой, на крыше здания отсутствуют снегозадержатели, снежно-ледовые образования не вывезены.

Как сообщили в администрации Кудымкара, чиновники потребовали от компании устранить нарушения до 5 апреля. До этого времени необходимо вывезти снег. Иначе материалы проверки будут направлены в мировой суд.