В Прикамье сильный ветер сносит покрытия кровель и облицовку с многоэтажных домов

В Добрянке ветер разрушил крышу дома. Фото: группа ВК «Подслушано в Добрянке»

Опасный сход с крыш снега и льда сменился новой напастью: разбушевавшийся ветер из-за нагрянувшего в Прикамье циклона сносит с многоэтажных домов листы кровель и облицовку стен.

- На улице Газеты Звезда опасно ходить! – сообщила в редакцию «Комсомольской правды» читательница. – Ветром сбивает облицовочную плитку со стен многоэтажного здания!

В подтверждение своих слов подписчица прислала видео.

- В поселке Лямино на улице Молодёжной, 5 с кровли, которая находится в аварийном состоянии, прорывом ветра снесло шифер, второй лист тоже на подходе, - бьют тревогу жители города металлургов в паблике «ЧП Чусовой». - Зияет дыра. Ночью обещают сильные осадки.

- Сорвало ветром крышу! – пишут пользователи сообщества «Подслушано в Добрянке».

В МЧС Прикамья предупредили о том, что ночью возможно еще большее усиление ветра – по данным метеорологов его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В довершение всего синоптики прогнозируют приближение сильных снегопадов в связи с приходом в Прикамье циклона.

- В Перми утром 1 апреля ожидается сильный мокрый снег, затем осадки прекратятся, и к вечеру потеплеет до +3 градусов, - прогнозируют метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.

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