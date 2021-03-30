«Они только переехали в свой дом». Родственники погибшей в пожаре матери с двумя детьми рассказали, какой была семья

На пожаре в селе Барда сгорели мать и двое детей.

- Я не могу сдержать слез, - говорит Роза, родственница погибшей на пожаре Люции Мансуровой. – Она угорела вместе с детьми. В это время они уже спать ложатся.

Деревянный дом семьи Мансуровых вспыхнул как спичка. Соседи услышали сильный треск, а когда выглянули в окно, дом был уже полностью объят огнем. Они тут же вызвали пожарных. На часах было около 23.30. Спасатели приступили к тушению огня и зашли в дом. Там они обнаружили бездыханные тела двоих детей - 3-х летней девочки, 7-летнего мальчика - и их мамы.

- В доме они были одни, муж Люции работает в Перми охранником, в новом строящемся зоопарке, приезжает на выходные, - говорят родственники Мансуровых. – Когда все произошло, мы позвонили ему, он примчался сюда под утро. Как пережить это горе всем нам - не знаю.

Погибшим детям было 7 и три года. Фото: семейный архив.

Жили Мансуровы дружно, совсем недавно переехали от родителей мужа, купили свой дом, начали его обустраивать.

- Люция работала продавцом в магазине, сынок учился в первом классе, а дочка ходила в садик, - говорят родственники. – Они были очень хорошей семьей, не пьющей, работящей. До сих пор возле дома машина следователей стоит из Перми. Они выясняют, откуда начался пожар, баню в тот вечер они не топили. Тела сейчас в морге, когда будут похороны, пока неизвестно.

Следов насильственной смерти на телах погибших следователи не обнаружили.

Огонь вспыхнул, когда в доме уже все спали. Фото: Барда.Да | Интернет-журнал.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - сообщает СКР по Пермскому краю. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии.

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