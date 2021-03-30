Следователи опубликовали видео с места пожара, в котором сгорели мать и двое детей

Дом, в котором погибли женщина и дети выгорел полностью. Фото: СКР по Пермскому краю.

Следственный комитет по Пермскому краю опубликовал видео, на котором видны последствия страшного пожара в селе Барда. В ночь на 30 марта там сгорел деревянный частный дом. Во время тушения огня пожарные нашли погибшими 32-летнюю женщину и двоих детей. Мальчику было 7 лет, девочке всего 4 годика.

Дом, в котором жила семья, полностью выгорел. Остались лишь обгоревшие бревна, крыша рухнула. Уничтожены огнем и надворные постройки. По информации МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 23.24. По прибытии первого пожарного подразделения дом и надворные постройки полностью охвачены огнем на площади 212 кв. метров.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Причина пожара выясняют эксперты.

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