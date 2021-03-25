«Гробик был малюсеньким, а внутри - угольки и косточки». В Пермском крае трагически погибла 10-летняя девочка

Девочка погибла в огне, а ее брату удалось спастись.

- Гробик малюсенький белый был, закрытый, класть туда нечего было, косточки обгорелые да угольки, - рассказывают жители Нытвы о похоронах 10-летней Ирины Афанасьевой. - Всем было тяжело. Мать убивалась над этим гробиком, мужики ревели на улице втихушку. Кто видел пожар, говорят, что дыма не было, а была огромная двухэтажная огненная свеча пламени и взрыв.

Все случилось днем 20 марта в городе Нытва. Дом многодетной, дружной семьи Афанасьевых сотрясся от мощного хлопка, а потом все мгновенно охватил огонь. В этот момент в нем находилась Ирина и ее 15-летний брат Слава, папа был на работе, мама ушла по делам в город, старшая 16-летняя девочка была на занятиях в колледже.

Девочка погибла на месте, а ее брату чудом удалось выпрыгнуть из огня, у него ожоги тела 50%, сейчас он находится в больнице.

- Иришка у нас смешная была, веселая, - вспоминают знакомые семьи Афанасьевых. - Училась хорошо, танцами занималась. Ей совсем недавно 10 лет исполнилось. Страшно подумать, но нам ее учитель рассказала, что Иришка, как чувствовала все это, попросилась рядом с ней сидеть у стола, а в пятницу все из школы забрала и поделки и вещи. Подружки Ирины и одноклассники, как узнали, разревелись.

Жизнь семьи Афанасьевых в тот день словно разделилась на до и после. Все было – счастливая, благополучная семья, добротный большой дом, а теперь все рухнуло. Девочки больше нет в живых, да и жить им теперь негде. В небольшой комнате семью приютили родственники.

От дома семьи Афанасьевых ничего не осталось.

В причинах трагедии сейчас разбираются эксперты, по неофициальным данным, в доме взорвался газовый баллон, произошел взрыв, который буквально поднял дом в воздух, а потом случился пожар. Не осталось ничего, родители и старший брат с сестрой остались в том, в чем были.

Неравнодушные нытвенцы организовали сбор помощи пострадавшей семье. Детям принесли много одежды, две кровати, компьютерный стол и телевизор, продукты и кое-что из посуды.

- Мы знаем, что им еще нужна кухонная утварь: посуда, холодильник, плита, чайник, детям для учебы нужен ноутбук, может у кого старенький есть, постельное белье, подушки, одеяла, конечно, они не откажутся и от финансовой помощи, - говорят близкие пострадавшей семьи.

Вещи для семьи Афанасьевых можно принести в Нытве по адресу: Урицкого, 44. Также организован сбор помощи в Перми по адресу: Шоссе Космонавтов, 63, ТЦ «Бирюса» - офис 220, ежедневно с 11 до 19 часов.

Деньги можно отправлять Татьяне Васильевне Афанасьевой, по номеру телефона 89504445689.

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