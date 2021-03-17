«Она умирала на моих глазах, но я не мог ничего сделать». Почему не удалось спасти 30-летнюю жительницу Прикамья, заживо сгоревшую в Сочи

За три дня до трагедии Дарья записала небольшое видео о своей жизни. Фото со страницы погибшей девушки ВКонтакте

В среду, 10 марта, в Сочи возле одного из домов на Курортном проспекте произошел пожар в строительном вагончике. Под завалами спасатели обнаружили сгоревшее тело девушки. Ей оказалась 30-летняя уроженка Лысьвы, которая переехала в Сочи около 10 лет назад.

- Она работала инструктором на горно-лыжном курорте, - рассказывает друг погибшей девушки Александр. - Позже перевезла сюда свою маму. Они жили вместе в съемной квартире, а потом Даша решила жить отдельно, все же девочка взрослая. Снимала квартиру, жила у друзей, а несколько лет назад познакомилась с Димой. Он и предложил Даше жить вместе в этом вагончике. Но сам редко там появлялся. Да и его отношение к Даше было неоднозначным. Она его любила, а он, так скажем, пользовался случаем. При своем заработке Даша могла позволить себе хорошее жилье, но хотела быть ближе к Диме.

Вагончик, в котором сгорела девушка. Фото СУ СКР по Краснодарскому краю

После трагедии друзья Дарьи гадали, что произошло в ту роковую ночь - поджог или несчастный случай. Многие склонялись к тому, что смерть Дарьи - трагическое стечение обстоятельств, предполагая, что в вагончике произошло короткое замыкание. Правда выяснилась в день прощания с девушкой, когда друг погибшей Дарьи Александр встретился с родственниками и Сашей - парнем, который был с Дарьей в вагончике в ночь, когда там произошел пожар.

- Незадолго до пожара Даша сидела с моим другом в баре - выпивали, общались, - рассказывает друг погибшей Александр. - Ближе к вечеру он проводил ее на автобус, и она уехала к себе в вагончик. А ночью к ней пришел ее друг Саша. Около 2.00 ребята уснули. Саша спал на первом ярусе, Даша - на втором. Он проснулся оттого, что начал кашлять. Посмотрел наверх и увидел ужасную картину - Даша лежала без сознания, а матрац под ней и ее тело были в огне. Попытался ее вытащить, но обжегся, выбежал из вагончика в чем мать родила и стал звать на помощь. Из соседнего дома выбежала женщина, они пытались сами потушить огонь, но не смогли, вызвали пожарных. Больше всего меня поразила последняя фраза Саши. Он сказал: «Я не стал дожидаться пожарных, на работу надо было с утра». У меня все это в голове не укладывается.

По мнению Александра, загореться мог электрический обогреватель, который Даша поставила рядом с собой. Сейчас в причинах произошедшего в СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит проверку.

Александр рассказывает, что Дарью любили все друзья. Она была душой компании, простым в общении, добрым и отзывчивым человеком. Она безумно любила лошадей, а главной ее страстью были мотоциклы. 14 марта родные и близкие простились с Дарьей. Тело девушки кремировали, а прах развеяли в Черном море.

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