В Пермском крае на пожаре погибла 9-летняя девочка

От дома, где случилась трагедия, ничего не осталось.

Очередная страшная трагедия случилась в Пермском крае 20 марта. На пожаре в частном доме погибла 9-летня девочка, ее 15-летний брат получил ожоги 50% тела.

Все случилось в 12 дня в минувшую субботу в городе Нытва. Двухэтажный дом многодетной семьи Афанасьевых сотрясся от мощного хлопка, а потом все мгновенно охватил огонь. В этот момент в нем находилась Ирина и Слава, папа был на работе, мама ушла по делам в город, старшая 16-летняя девочка была на занятиях в колледже.

- Накануне Иришка маялась животом, полночи не спала, - рассказали знакомые семьи. - Когда случился пожар, она спала на втором этаже, а Слава был на первом. Он смог выскочить на улицу, получил ожоги рук, ног. Его у везли в пермскую больницу, сказали, что ожоги 50%, но он справляется, жизни уже ничего не угрожает. А Ирочка погибла на месте.

Друзья и знакомые семьи не могут поверить в случившееся, все вспоминают, какой веселой и активной была Ирина, занималась танцами и училась на отлично.

Во время пожара в доме находились двое детей.

- Это страшное горе для семьи, ведь они так любили свою девочку, - рассказывают знакомые семьи. – Ирочку они совсем крохой из детского дома взяли и удочерили.

Сегодня Иру похоронили, попрощаться с ней пришло очень много людей. Многие плакали и соболезновали родным. Семья осталась без крыши над головой, не осталось ничего. Сейчас они ютятся у родственников. Местные власти говорят, что маневренного фонда нет.

- Многие помогли вещами, на детей и взрослых, бытовыми принадлежностями, тем не менее, жить им нужно начинать заново.

Экспертам предстоит выяснить причину пожара, по неофициальным данным в доме взорвался газовый баллон.

Официально

- В 12.00 минут 20 марта года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Пермского края поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном деревянном доме по улице Песчаная в городе Нытва, - сообщили в МЧС по Пермскому краю. - По прибытии первого пожарного подразделения происходило открытое горение дома на площади 120 квадратных метров.

Сейчас специалисты МЧС вместе с СКР по Пермскому краю проводят проверку по факту пожара, обстоятельства и причина устанавливаются.

КСТАТИ

За день до этой трагедии, в небольшом селе Перемское в Добрянском районе 19 марта в пожаре в частном доме погибла почти вся семья Копынцевых. Чудом удалось выжить лишь старшей дочери.

Если вы хотите помочь семье Афанасьевых, можно отправить перевод по номеру телефона +79504445689, Татьяна Васильевна - мама погибшей девочки.

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