ЧП произошло во время представления. Фото: скрин с видео.

- У меня директ завален и убедительная просьба, не нужно присылать мне видео, я знаю, что произошло в цирке, - опубликовала на своей странице в Instagram супруга и ассистентка дрессировщика Большого Варшавского цирка Сергея Гулевича. - Я не была там во время этого представления, так как у нас сынишка приболел, но хочу всем передать, что Серега успокоил девчонок, завел их обратно в слоновник. Девочки нормально себя чувствуют, едят, пьют. Все хорошо, не переживайте. Такое бывает, возможно, это весна так действует. Спасибо всем за поддержку и понимание.

21 марта цирковое представление «Шоу слонов и магия цирка» в Казанском цирке закончилось очень некрасиво и небезопасно. Гвоздь программы - многотонные артистки из Индии вдруг перестали выполнять свои номера и устроили опасную потасовку.

Слониха Джейн повалила на бортик свою напарницу Магду и начала топтать и толкать ее. Перепуганные зрители в это время повскакивали со своих мест и побежали вверх по проходу. Те, кто сидел напротив и был в относительной безопасности, снимал все происходящее на камеру сотового телефона. Видео вскоре появилось в соцсетях.

Когда происходил этот слоновий конфликт, дрессировщик Сергей Гулевич с подоспевшим на помощь коверным пытался успокоить агрессивную слониху. Он с огромным шестом ходил вокруг своих подопечных и выкрикивал Джейн команды. Но вошедшая в раж слониха не думала останавливаться.

В итоге артисток все-таки удалось разнять, никто из зрителей не пострадал. А второе выступление, назначенное на тот же день, пришлось отменить. Зрителям вернули деньги.

До начала выступлений в Казани, цирковые слонихи Магда и Джейн из Большого Варшавского цирка жили в Перми. Во время коронавирусной эпидемии они буквальном смысле стали достопримечательностью города. В марте 2020-го многотонные артистки приехали в Пермь на гастроли, но после первого же выступления были вынуждены оказаться в изоляции. Чуть меньше года им вместе с дрессировщиком Сергеем Гулевичем пришлось провести без работы.

Слонихи Магда и Джейн гуляют по улицам Перми. Фото: Василий Вахрин

В это время 45-летняя Магда весом в 4,5 тонны и 47-летняя Дженни весом в 5,5 тонн гуляли по улице Перми. Дженни – лидер в паре всегда шла первой, а Магда следом за ней, держа подругу за хвостик.

Слонихи выходили из огороженной территории цирка и проходили по улице вдоль автомобильной дороги, чтобы дойти до циркового дворика, где потом четыре часа наслаждались свежим воздухом. Проезжавшие в это время водители поначалу сворачивали головы, когда видели гуляющих по городу слоних, но вскоре пермяки привыкли к этому.

Цирковые артистки наслаждаются прогулками во время пандемии. Фото: Василий Вахрин

Но не обошлось и без ЧП во время длительной коронавирусной изоляции: в декабре 2020-го соскучившиеся по зрительским аплодисментам артистки повздорили друг с другом, и одна из них повалила другую на землю. Все это случилось в цирковом слоновнике. Самостоятельно встать побежденная слониха не смогла, и в цирк пришлось вызывать спасателей.

Четыре часа потом длилась спасательная операция. К слоновнику подогнали кран, через окно просунули стрелу, застропили животное через шею и живот и в итоге поставили ее на ноги.

Слониха упала в слоновнике и уже не могла подняться сама. Фото предоставил очевидец.

В конце января Магда и Джейн уехали в Казань, чтобы возобновить выступления, и поначалу все шло хорошо до того момента, как 21 марта Джейн - лидер в этой паре слонов - не решила напасть на свою младшую подругу.

В казанском цирке уже провели служебную проверку. Историей занималась полиция. Нарушений в содержании животных не выявили.

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