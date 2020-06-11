«Берет хоботом за хвостик и идет гулять». Как в Перми переживают коронавирусную эпидемию два индийских цирковых слона

Коронавирусная эпидемия спутала все планы двух индийских цирковых слоних Магды и Дженни. В марте они приехали в пермский цирк с новой программой, но успели дать только два представления, как объявили карантин. Сейчас уже три месяца слонихи живут в пермском цирке и очень скучают по выступлениям.

В Пермь они приехали вместе со своим дрессировщиком Сергеем Гулевичем. Дрессировщик Большого Варшавского цирка работает с двумя своими очаровашками уже 22 года.

Дрессировщик Сергей Гулевич выводит Магду и Дженни на прогулку.Фото: Василий Вахрин

- Работу в цирке я начинал с должности простого разнорабочего, - рассказал он. - Родом я из Белоруссии, в конце 90-х уехал в Польшу на заработки. Устроился в цирк, куда меня направил мой дядя, заслуженный артист БССР легендарный клоун-коверный Федор Гулевич. Сначала убирал навоз, помогал устанавливать разборный цирк-шапито и познакомился там с этими слонихами. Большие животные очень приглянулись и понравились мне, и свободное время я часто стал проводить возле них.

Сергей помогал дрессировщику, а вскоре начал и ассистировать. Директор цирка заметил это и поставил разнорабочего на должность ассистента. Так Сергей Гулевич проработал 10 лет, а в 2009 году, когда дрессировщик Магды и Дженни из-за возраста ушел на пенсию, стал сам дрессировать слоних.

В цирковом дворике слонихи гуляют.Фото: Василий Вахрин

За три месяца коронавируса цирковые артистки очень соскучились по публике. Раньше они всегда были в центре внимания, их все гладили, а сейчас уже три месяца они не слышат зрительских аплодисментов. Но слонихи продолжают вести свой обычный распорядок дня и ждут, когда им можно будет показать свои умения пермской публике.

- С утра у нас – обязательная зарядка, потом репетиция, прогон программы, повторение трюков, потом душ в слоновнике и завтрак, - рассказывает «папа» пары индийских слоних. - После обеда Дженни и Магда выходят на четырехчасовую прогулку на улицу.

Важно вышагивают они по аллее вдоль дороги в сторону циркового дворика, где и проходят прогулки. Там слонихи ловят солнечные лучи и с удовольствием обсыпают себя песком.

Иногда к слонихам приходят гости. но обязательно с угощением.Фото: Василий Вахрин

Прогулка длится почти четыре часа, а потом животные уходят в свой слоновник на ужин. Вечером Магду и Дженни кормят два раза. На ужин овощи: морковь, свекла, сено, свежие ветки деревьев. На второй ужин – сельдерей, лук и большая охапка сена, чтобы хватило на всю ночь.

По характеру обе слонихи абсолютные противоположности. Дженни - лидер в паре, она всегда идет первой. Весит Дженни 5,5 тонн, ей 47 лет, а еще она ленивая, мудрая и хитрая.

Вторая слониха по кличке Магда всегда держит Дженни хоботом за хвостик. Этой красавице – 45 лет, ее вес 4,5 тонны. Магда всегда знает норму в еде, она в любое время готова побегать, порезвиться и похулиганить. Иногда во время работы в манеже, Магда умудряется украсть попкорн или сладкую вату у зрителей , сидящих в первых рядах! От этой импровизации зрительный зал взрывается хохотом.

Нередко новости о слонихах появляются в соцсетях. Ролики снимает жена дрессировщика Диля, она участвует в номере в качестве наездницы.Фото: Василий Вахрин

Понятно, что вместе со своими ненаглядными питомицами остался в Перми и сам дрессировщик. Благо, вместе с ним здесь и его супруга – она работает наездницей в номере, а также их маленький сынишка.

А о том, что будет дальше, артисты пока ничего не загадывают.

- Если в сентябре нам дадут доработать, то мы обязательно продолжим свои выступления в пермском цирке, - говорит Сергей Гулевич.

Кстати, о жизни, привычках и занятиях индийских слоних можно узнавать в интернете. Сергей Гулевич и его супруга ведут страницу в Instagram, где рассказывают много интересного о своих любимых Дженни и Магде.