«Повздорила с подружкой». Упавшую в Пермском цирке слониху спасатели три часа поднимали краном

Слониха упала в слоновнике и уже не могла подняться сама. Фото предоставил очевидец.

- Чтобы понять, что такое для слона падение, можно вспомнить слона Джонни из пермского зоопарка, - пояснили ветеринары. – Летом 2011 года 45-летний слон Джонни упал и уже не поднялся. Через несколько часов он скончался, не смотря на то, что ему кололи сердечные уколы и дважды ставили на ноги. Слон просто висел на стропилах, а потом умер. Положение «на боку» очень опасно для многотонного животного. Своим весом он может раздавить внутренние органы.

Подобное ЧП произошло накануне в пермском цирке, но на этот раз все закончилось не так трагически.

Напомним, вот уже 10 месяцев две индийские слонихи – Магда и Дженни из Варшавского цирка сидят без работы. Они 22 года выступают со своим дрессировщиком Сергеем Гулевичем и приехали в наш город в марте, но успели дать только два представления, как грянул коронавирус.

Каждый день слонихи репетируют программу, повторяют трюки и даже выходят на прогулку. В воскресенье, 20 декабря, что-то пошло не так, и одну из слоних обнаружили лежащей на полу в цирковом слоновнике.

Спасателям удалось поставить упавшую слониху на ноги. Фото предоставил очевидец.

Подняться самостоятельно она не смогла. Обе артистки, к слову сказать, тоже достаточно почтенного возраста: Дженни 47 лет, весит она 5,5 тонн, а Магде – 45 лет, ее вес 4,5 тонны. Дженни - лидер в паре, она всегда идет первой. Магда всегда держит Дженни хоботом за хвостик, и всегда не прочь похулиганить.

- Самки повздорили в слоновнике, и одна из них упала, - рассказали «КП» в городской службе спасения. – Это произошло днем, а спасательная операция потом продолжалась часа три-четрые до наступления темноты. Ведь если животное не поднять, может случиться трагедия. На месте работала бригада спасателей. Сначала к цирку подогнали кран, через открытое окно просунули стрелу крана. Потом застропили животное через шею и живот, и спустя какое-то время подняли его и поставили на ноги. Затем упавшая слониха уже стояла сама. Все работы проводились с соблюдением техники безопасности и охраны труда спасателей. Ведь слон мог быстро подняться и нанести увечья незнакомым людям, оказавшимся поблизости.

Чтобы поднять слониху, в окно слоновника завели стрелу подъемного крана. Фото предоставил очевидец.

Сам дрессировщик Сергей Гулевич категорически отрицает данный факт.

- Никто из слонов не падал, не выдумывайте ерунду, это все брехня и домыслы, - бросил он трубку в ответ на звонок журналистов «Комсомольской правды» в Перми.

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