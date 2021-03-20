«Романовы: преданность и предательство»: сериал, посвященный императорской семье, будут снимать в Перми

Олег Урушев в эфире Радио "КП" рассказал о съемках фильма. Фото: Андрей МАТЛИН

12-серийный фильм «Романовы: преданность и предательство» расскажет о судьбе императорской семьи. Исторический детектив будут снимать во всех местах, связанных с династией Романовых. Несколько серий будут посвящены Перми, месту, где жил и умер последний император России – Михаил Александрович Романов.

Великий князь Михаил Романов. Фото с выставки "Пермский пленник". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Об этом в эфире Радио «КП» рассказал продюсер фильма Олег Урушев. Он сам родом из Перми и поэтому хорошо знаком с историей родного города. А идея съемок фильма про Романовых пришла к продюсеру после завершения работы над сериалом «Тобол».

Сюжет основан на реальных письмах

- Когда мы заканчивали съемки «Тобола», в Тобольске открылся музей Романовых, - рассказал Олег Урушев. – После того, как мы побывали там, посмотрели экспозицию, мне пришла мысль, что наш следующий проект должен быть связан с историей семьи Романовых. Это очень интересная, масштабная и достаточно философская тема. Мы заказали сценарий писателю Сергею Козлову. Он сделал первый драфт (предварительный вариант – Ред.), а затем на его основе написал роман. Сейчас книга находится в издательстве «Комсомольская правда». К лету она должна выйти. Одновременно ведем работы над аудиокнигой, которую будут читать наши любимые актеры Дмитрий Назаров и Ольга Васильева. Параллельно идет работа над сериалом и большим фильмом.

Съемки «Романовых» пройдут в Тобольске, Перми, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Крыму, а также в Вене, Лондоне, Сараево и Белграде.

- Мы решили снимать в исторических местах и на исторических объектах, которые сохранились, чтобы было ощущение подлинности, а не новодела, - отметил Олег Урушев. - И все, что касается семьи Романовых, на 95 процентов - историческая правда, основанная на реальных письмах и документах. Главный консультант фильма - Владимир Хрусталев, один из старейших историков семьи Романовых. Он 50 лет, еще с советских времен занимался и занимается историей этой династии. Но так как это художественное произведение, поэтому там есть вымышленные герои. Один из них - ротмистр Орлов, контрразведчик, который пытается предотвратить первую мировую войну. А потом пытается спасти семью Романовых.

Император на один день

С ротмистром в сериале связана одна из главных любовных линий. Но будет и реальная история любви – великого князя Михаила Александровича и его жены. В 1907 году на балу в офицерском собрании Михаил познакомился с женой одного из офицеров - Натальей Вульферт. Великосветский роман перерос в серьезную страсть. В 1910 году у Михаила и Натальи родился сын, а спустя два года великий князь тайно обвенчался в Вене с любимой.

В 1912 году Михаил Александрович заключил тайный брак с Натальей Вульферт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В марте 1917 года Николай II отрекся от престола в пользу Михаила. Но императором тот пробыл только один день. Михаил Александрович отказался принять престол - по его мнению, кто будет управлять Россией, должно было решить Учредительное собрание, избранное народом.

- Михаил - один из главных героев нашего сериала, - говорит Олег Урушев. - Вообще, про Михаила Романова впервые будет снят фильм, в него войдет вся история от его венчания в сербской православной церкви в Вене (которая полностью сохранилась, и мы в ней будем снимать) до ссылки в Пермь и расстрела. Михаил Александрович и его секретарь Джонсон – первые из семьи, кто были расстреляны большевиками.

«Королёвские номера» стали последним пристанищем великого князя. Фото с выставки "Пермский пленник". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В фильме будут действовать многие известные исторические личности. Кстати, место захоронения Михаила Романова не найдено до сих пор. Его могилу все еще продолжают искать.

- В числе персонажей - английский король Георг V, который мог спасти Романовых, приняв семью императора у себя, но он отозвал свое приглашение, президент Франции Пуанкаре, кайзер Германии Вильгельм, - рассказал Олег Урушев. - Если бы Россию в первой мировой войне не предали ее союзники, мы бы не проиграли войну, и вся история была бы другой.

Пермь вернут на сто лет назад

В Перми съемки пройдут весной-летом 2022 года. Кинематографисты уже отобрали исторические места - Сибирскую улицу, где сохранились аутентичные здания начала прошлого века, гостиницу «Королевские номера» , где жил Михаил Романов, парк возле театра оперы и балета имени Чайковского. А сам театр «вернут в ту эпоху» компьютерщики. С помощью графики сделают таким, каким он был при Михаиле Романове, который часто посещал оперу во время пермской ссылки.

Михаил Романов часто гулял по Сибирской улице Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Михаил Романов будет проходить мимо дома Мешкова, - рассказал продюсер. - Его жена приедет на вокзал Пермь1. Будет много компьютерной графики. Будем восстанавливать прежнюю Пермь по старинным открыткам, чтобы к 300-летию города жители увидели его, каким он был сто лет назад. Костюмы будем заказывать в Перми, в театре и в частных мастерских. Качество киношных костюмов должно быть намного выше, чем театральных, потому что они рассчитаны на крупный план. У зрителя не должно быть ни малейшего повода сказать: «Это неправда». Он должен погрузиться в эпоху и даже пуговицы играют огромную роль. Поэтому мы уделяем много внимания даже мелочам, таким как пуговицы. К примеру, для съемок «Тобола» мы заказывали их специально, их делали вручную, и только на пуговицы потратили полтора миллиона рублей.

Кстати, многие пермяки смогут принять участие в съемках. Нужна будет большая массовка, человек 100-150.

Планируется, что фильм выйдет на экраны в 2023 году. А в мае-июне этого года пройдет презентация романа «Романовы: преданность и предательство».