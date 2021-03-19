Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 4 человек на пожаре в Пермском крае

На пожаре погибли 4 человека. Фото: архив "КП"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех человек на пожаре в Пермском крае, по статье "Причинение смерти по неосторожности двух и более лицам".

В селе Пермское в Добрянском районе сегодня ночью произошел пожар в двухквартирном частном деревянном доме. Звонок пожарным поступил в 3.11. Когда они приехали на место дом полностью был в огне. До приезда пожарных один ребенок смог спастись, он сам выбрался из дома. На пожаре погибли 31-летний мужчина, 28-летняя женщина и двое детей. Одному ребенку 3 года, второму еще нет и года.

Сообщается, что одному ребенку удалось спастись.