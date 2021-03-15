Безумно любила лошадей и мечтала о мотоцикле: какой была 30-летняя жительница Лысьвы, сгоревшая в жилом вагончике в Сочи

За три дня до трагедии Дарья записала небольшое видео о своей жизни. Фото со страницы погибшей девушки ВКонтакте

- Все еще не могу поверить, что Даши нет, - говорит житель Сочи Александр, - Она была чистым и светлым человечком, жаль, что судьба так распорядилась.

В среду, 10 марта, в Сочи возле одного из домов на Курортном проспекте произошел пожар в строительном вагончике. Под завалами спасатели обнаружили сгоревшее тело 30-летней уроженки Пермского края Дарьи. Расследованием трагедии занимаются следователи, а друзья и близкие погибшей девушки до сих пор не могут смириться с ее смертью.

Даша родилась и выросла в Лысьве. С детства любила спорт и животных, особенно лошадей, а чтобы быть ближе к своим любимцам, она записалась в местный конно-спортивный клуб.

«Даша ездила на лошади по кличке Отрок и ни разу не приходила к ней без угощения, - вспоминает тренер спортклуба Алла. - Лошадка у нее всегда была ухоженной и до блеска начищенной. Дашенька всем и во всем помогала, была целеустремленной, веселой, надежной и жизнерадостной девочкой. Жаль, что из жизни уходят лучшие».

Фото со страницы погибшей девушки ВКонтакте

А около 10 лет назад Дарья переехала в Сочи, устроилась инструктором на горнолыжный комплекс и вскоре перевезла в город свою маму. Почему именно Сочи? Как рассказывают друзья Дарьи, здесь она могла и работать по профессии, и наслаждаться отдыхом на Черном море.

«С Дашей мы познакомились в мотоклубе, - рассказывает житель Сочи Александр. - Мотоциклы были ее страстью. Она готовилась сдать на права и копила на мотоцикл. Если бы ни этот проклятый вагончик, все бы ее планы могли осуществиться. А жить в нем ей предложил молодой человек Дмитрий. Даша познакомились с ним около двух лет назад. Вагончик достался ему отца, который занимается обслуживанием домов. Его построили для работяг, а когда те закончили работать, отец отдал его Диме в распоряжение».

Фото со страницы погибшей девушки ВКонтакте

По словам Александра, сам Дмитрий редко жил в этом вагончике. Да и его отношение к Дарье вызывало у друзей массу вопросов, но саму девушку все устраивало.

«Она очень хорошо зарабатывала и могла позволить себе хорошее жилье, - вспоминает Александр. - Но хотела быть ближе к этому Диме. А он, по правде сказать, не сильно ее любил. Пользовался случаем, так скажем. Мы с друзьями были против их отношений и постоянно ей об этом говорили. А она его любила. Мы даже с ней из-за этого поссорились. Устал я ей говорить, что он ей не нужен. Они то расставались, то снова сходились, а Дашка слабохарактерная была, залива горе алкоголем. В прошлом году после очередной ссоры она около месяца жила у меня. Постоянно говорила о Диме, о сложностях в отношениях, я ее всячески поддерживал.

Фото со страницы погибшей девушки ВКонтакте

За день до трагедии Даша сидела с моим другом в баре - выпивали, общались. Ближе к вечеру он проводил ее на автобус, и она уехала к себе в вагончик. А в два часа ночи Даша зачем-то ему звонила, наверное, хотела поговорить, он уже спал и не ответил. А утром мне пришло от него сообщение: «Срочно позвони, Даша погибла».

Узнав о трагедии, мама Дарьи попала в больницу. А родственники сразу прилетели в Сочи. На прощание с девушкой пришло очень много ее друзей. Тело Дарьи решили кремировать. Расследованием причин пожара занимается следственный комитет.

- По данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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