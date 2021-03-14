«Сгорела заживо». В жилом вагончике в Сочи нашли тело девушки из Пермского края

Погибшая Дарья. Фото: страница девушки ВКонтакте

«Срочно позвони, Даша погибла», - такое сообщение утром 10 марта получил житель Сочи Александр.

В среду, 10 марта, в Сочи возле одного из домов на Курортном проспекте произошел пожар в строительном вагончике. Под завалами спасатели обнаружили сгоревшее тело 30-летней уроженки Лысьвы Дарьи С. В причинах произошедшего разбираются следователи, а друзья погибшей гадают, что это было - поджог или несчастный случай.

Сгоревший вагончик. Фото СУ СКР по Краснодарскому краю

«Даша приехала в наш город примерно 10 лет назад, - вспоминает Александр, - Устроилась инструктором на горно-лыжный курорт. Позже перевезла сюда свою маму. Они жили вместе в съемной квартире, а потом Даша решила жить отдельно, все же девочка взрослая. Снимала квартиру, жила у друзей, а несколько лет назад познакомилась с Димой. Он и предложил Даше жить вместе в этом вагончике. Диме он достался от отца, который занимается обслуживанием домов. Вагончик построили для работяг, а когда те закончили работать, отец отдал его Диме в распоряжение».

Сгоревший вагончик. Фото СУ СКР по Краснодарскому краю

По словам Александра, сам Дмитрий редко жил в этом вагончике. Да и его отношение к Дарье вызывало у друзей массу вопросов, но саму девушку все устраивало.

«Она очень хорошо зарабатывала и могла позволить себе хорошее жилье, - вспоминает Александр. - Но хотела быть ближе к этому Диме. А он, по правде сказать, не сильно ее любил. Пользовался случаем, так скажем. Мы с друзьями были против их отношений и постоянно ей об этом говорили. А она его любила. Мы даже с ней из-за этого поссорились. Устал я ей говорить, что он ей не нужен.

За день до трагедии Даша сидела с моим другом в баре. Ближе к вечеру он проводил ее на автобус, и она уехала к себе в вагончик. А в два часа ночи Даша зачем-то ему звонила, наверное, хотела поговорить, он не взял трубку, спал уже. А утром мне пришло от него сообщение: «Срочно позвони, Даша погибла».

Некоторые знакомые Дарьи предполагают, что вагончик могли поджечь, но Александр считает, что произошедшее - несчастный случай.

«Наверняка в этой бытовке проводка рассчитана не более чем на питание освещения, - рассуждает Александр. - Ладно жить в ней летом, но зимой... Она включала электрообогреватель, электрочайник, электроплиту. Какая проводка это выдержит, к тому же вагончик полностью деревянный. Вспыхнул как спичка. Мне кажется, что она надышалась дымом, потеряла сознание, а потом заживо сгорела».

Александр рассказывает, что Дарью любили все друзья. Она была душой компании, простым в общении, добрым и отзывчивым человеком. Очень любила спорт, а ее главной страстью были мотоциклы.

«Ей скоро нужно было сдавать на права, а после она мечтала купить мотоцикл, - вспоминает Александр. - До сих пор не могу поверить, что ее нет. За что такому светлому человеку такая страшная смерть? От тела практически ничего не осталось, поэтому Дашу решили кремировать».

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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