«Должна работать в перчатках и маске». Роспотребнадзор проверил школу, где повар перекладывала салат голыми руками

В школе, где повара заметили без перчаток, проведут проверку.

Когда появилось видео, как повар в школе № 135 в Перми перекладывает салат голыми руками, мнения о том, нормально это или нет, разделились. Одни говорили: «Ничего страшного, всю жизнь так было», другие наоборот были возмущены.

Редакция «Комсомольской правды» направила запрос в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, чтобы специалисты дали оценку действиям сотрудника пищеблока и объяснили, можно ли ей работать без перчаток.

- Сотрудники пищеблока должны работать в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках, - объясняют санитарные врачи.

Эти требования прописаны в «Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Кроме этого, есть еще и СанПиН, согласно которому, чтобы исключить риск попадания в еду микробов и паразитов, работники общественного питания обязаны носить одноразовые перчатки при раскладывании еды на порции и при приготовлении салатов. Повар должен их заменить, если они порвались или был перерыв в работе.

Что делать, если администрация школы не реагирует на замечания, касающиеся питания детей

В этом случае родители могут обратиться в департамент образования Перми и Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Для этого нужно будет указать факты нарушений. Управление рассмотрит обращение, если найдет основания, тогда специалисты выйдут на внеплановую проверку, при необходимости проведут лабораторные исследования.

Родители могут приходить в школу и дегустировать еду

Родители могут приходить в образовательное учреждение, чтобы проверить, как готовят для детей. Обычно в школах создают инициативную группу и вместе сотрудниками школы контролируют качество питания, а потом обсуждают на родительских собраниях.

В школе № 135 проведут внеплановую проверку

После видео, снятого в школе № 135, где повар перекладывает салат голыми руками и находится без маски, Управление Роспотребнадзора вместе с прокуратурой Пермского края начали внеплановую проверку. Они проверят качество и безопасность еды.

- По ее результатам в отношении виновных будут приняты меры административного воздействия, - сообщили в Роспотребнадзоре.

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