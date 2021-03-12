«Ужас! Там едят наши дети». В школе в Перми повар голыми руками размешивала салат

В школьной столовой в Перми повар готовит обед голыми руками.

«Мам, я не буду там есть, это несъедобно!». Каждый день Ирина Соловьева (имя изменено, ред.*) слышит это от своей 11-летней дочери, которая учится в пермской школе №135. Ребенок отказывается есть школьную еду. И другие дети жалуются, что готовят там невкусно.

- Недавно дочь мне прислала очередное видео из школьной столовой, - рассказывает Ирина. - И говорит: «Мама, я тут вообще никогда есть не буду». На видео повар без перчаток готовит еду, судя по надписи на кастрюле - салат. Берет в руку горсть моркови и перекладывает его в другую кастрюлю. Ужас, у меня волосы дыбом встали, ведь так быть не должно! Не ест в нашей столовой не только моя дочь. Иногда она просто туда не идет, а чаще сидит и «ковыряется» вместе со всеми в тарелке.

Такими котлетами кормят в 135 школе в Перми.

Дочь Ирины занимается спортом, сразу после уроков у девочки тренировка и она не успевает заходить на обед домой. Спасает ее только перекус, который мама собирает утром – фрукты, йогурт, булочки.

- Я переживаю за то, как дочь питается, но по-другому у нас не получается, - говорит Ирина. - Средства на школьные обеды выделяются, неужели нельзя приготовить нормально, чтобы дети это ели.

Прошлой осенью одна из школьниц сфотографировала и отправила маме снимок непрожаренной котлеты. Мама попросила положить еду в пакет и принести домой. Котлета действительно оказалась несъедобной. Мама девочки отправилась к директору, а потом вместе они пошли к повару.

- Пробовать эту котлету повар отказалась, - вспоминают родители. – Но сказала, что это просто говядина так выглядит, а на самом деле котлета нормальная.

- А еще нас не пускают в школу продегустировать питание, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку, - говорит Ирина. – Мы готовы даже доплачивать, только пусть детям готовят из хороших продуктов, и чтобы это было вкусно.

Мы попытались поговорить с директором 135-й школы, но он оказался занят и не ответил на звонок. На наш запрос, который мы отправили в департаменте образования администрации Перми, нам сообщили, что по изложенным фактам департаментом будет проведена проверка.

Также мы отправили запрос и видео в Роспотребнадзор, чтобы узнать, есть ли в нем нарушения и что с этим делать? Ответ мы пока не получили, но обязательно опубликуем его позднее.

КСТАТИ

С 1 сентября 2020 в регионе все школьники с 1-4 классы получают горячее питание бесплатно, деньги выделяются из краевого и федерального бюджетов.

В 2020/2021 учебном году один бесплатный обед ученика начальной школы или ребенка льготника стоит 72,6 рубля.