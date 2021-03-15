В Перми повар школьной столовой объяснила, почему накладывала еду голыми руками

Повар в школьной столовой голыми руками перекладывала салат.

Сегодня, 15 марта, департамент образования Перми совместно с Управлением Роспотребнадзора провели проверку в школе № 135. Поводом послужило видео, которое сняли ученики школы. На нем повар голыми руками берет салат из кастрюли и перекладывает его. Кроме этого, на питание в столовые школы неоднократно жаловались родители. Дети не хотят есть приготовленную местными поварами еду, жалуясь на невкусное и некачественное питание.

- Было установлено, что это видео, действительно, записано в школе №135 Мотовилихинского района Перми, - сообщили в департаменте образования Перми. - Как следует из объяснений повара, она выкладывала оставшийся салат в отходы. Этот момент и попал на видео. В ходе проверки поставщику питания были сделаны замечания в части ведения документации по уборке столовой, других нарушений не выявлено. Пища соответствует нормам СанПин. Тем не менее, директору школы будет объявлен выговор за слабый контроль по организации работы столовой.